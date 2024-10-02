القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة السرقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد تقرير صحفي إسباني أمس الأربعاء أن شرطة مدريد ألقت القبض على أحد نجوم مانشستر سيتي.
وبحسب صحيفة «إل موندو» الإسبانية ألقت شرطة مدريد القبض على البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي، بتهمة سرقة هاتف محمول من ملهى ليلي في مدريد يوم 8 سبتمبر.
وأضاف التقرير أن القبض على اللاعب تم في ملهى «لا ريفييرا» حوالي الساعة 5:30 صباحا بعد اتهامه بسرقة الهاتف من رجل يبلغ 58 عاما، حاول التقاط صورة له من دون إذن في دورات المياه في الملهى الليلي. ويقال إن نونيس خطف الهاتف في نوبة غضب ورفض إعادته.
وقامت الشرطة بالقبض على اللاعب بعدما وصلت إلى الملهى وتأكدها أنه لا يزال بحوزته الهاتف.
وبحسب ما ورد، تم تقييد لاعب وولفرهامبتون السابق بالأصفاد، قبل نقله إلى مركز للشرطة الوطنية في حي أرجانزويلا.
وتم إطلاق سراح نونيس بعد ساعات بعد تدخل محام. وذكرت صحيفة «إل موندو» أنه من المتوقع أن يواجه اتهامات ومحاكمة بشأن الحادث.
وشارك نونيز في 6 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات بإجمالي 227 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفا واحدًا وصنع آخر.
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