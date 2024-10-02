القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة السرقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬موندو‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬ألقت‭ ‬شرطة‭ ‬مدريد‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬البرتغالي‭ ‬ماتيوس‭ ‬نونيز‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بتهمة‭ ‬سرقة‭ ‬هاتف‭ ‬محمول‭ ‬من‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريفييرا‮»‬‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بسرقة‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬58‭ ‬عاما،‭ ‬حاول‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الملهى‭ ‬الليلي‭. ‬ويقال‭ ‬إن‭ ‬نونيس‭ ‬خطف‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬نوبة‭ ‬غضب‭ ‬ورفض‭ ‬إعادته‭.‬

وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الملهى‭ ‬وتأكدها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بحوزته‭ ‬الهاتف‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد،‭ ‬تم‭ ‬تقييد‭ ‬لاعب‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬السابق‭ ‬بالأصفاد،‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬أرجانزويلا‭.‬

وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬نونيس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬محام‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬موندو‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬ومحاكمة‭ ‬بشأن‭ ‬الحادث‭.‬

وشارك‭ ‬نونيز‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بمختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بإجمالي‭ ‬227‭ ‬دقيقة‭ ‬لعب،‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬هدفا‭ ‬واحدًا‭ ‬وصنع‭ ‬آخر‭.‬