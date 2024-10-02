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جوني ديب يفتتح معرضا فنيا جديدا في نيويورك

10/2/2024 8:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬معرضه‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشياء‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الحدث‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السينما،‭ ‬مثل‭ ‬المنتج‭ ‬جيري‭ ‬بروكهايمر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬وأصدقائه‭ ‬المقربين‭.‬

وأعرب‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الفني‭ ‬عبر‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬وأرفق‭ ‬صوراً‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬التحضير‭ ‬للمعرض،‭ ‬واصفاً‭ ‬ليلة‭ ‬الافتتاح‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مذهلة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مجلة‭ ‬ People ،‭ ‬سيُفتتح‭ ‬المعرض‭ ‬للجمهور‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة،‭ ‬ويضم‭ ‬أعمالاً‭ ‬توثق‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬الطويلة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬جمعها‭ ‬ديب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات،‭ ‬واحتفظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬واستوديوهاته‭. ‬

والمعرض‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بو‭ ‬آرت‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المتاحف‭ ‬والمعارض،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬دوليين‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أشار‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬الملاذ‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬صعبة‭ ‬من‭ ‬حياته،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬المعروضة‭ ‬وُلدت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترات‭. ‬

وأكد‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بو‭ ‬آرت‮»‬‭ ‬غاي‭ ‬فيسي‭ ‬أن‭ ‬جوني‭ ‬ديب،‭ ‬المعروف‭ ‬عالمياً‭ ‬بأدواره‭ ‬التمثيلية‭ ‬والموسيقية،‭ ‬قد‭ ‬جعل‭ ‬الفن‭ ‬جزءاً‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬منذ‭ ‬طفولته‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرضه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬كاسل‭ ‬فاين‭ ‬آرتس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬باع‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬الأولى‭ ‬بمبلغ‭ ‬تجاوز‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭.‬

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