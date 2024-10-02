جوني ديب يفتتح معرضا فنيا جديدا في نيويورك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح النجم الأمريكي جوني ديب معرضه الفني الجديد في نيويورك بعنوان «مجموعة من الأشياء»، إذ شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال السينما، مثل المنتج جيري بروكهايمر، إلى جانب أفراد من عائلته وأصدقائه المقربين.
وأعرب جوني ديب عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الفني عبر منشور على حسابه في منصة «إكس»، وأرفق صوراً من كواليس التحضير للمعرض، واصفاً ليلة الافتتاح بأنها «مذهلة».
وبحسب مجلة People ، سيُفتتح المعرض للجمهور يوم غد الجمعة، ويضم أعمالاً توثق مسيرته الفنية الطويلة، إضافة إلى قطع أثرية جمعها ديب على مدار سنوات، واحتفظ بها في منزله واستوديوهاته.
والمعرض من تنظيم شركة «بو آرت» المتخصصة في تنظيم المتاحف والمعارض، بالتعاون مع شركاء دوليين. من جهة أخرى، أشار جوني ديب في تصريحات سابقة إلى أن الفن كان بمثابة «الملاذ الوحيد» له خلال مراحل صعبة من حياته، حيث إن العديد من القطع المعروضة وُلدت في تلك الفترات.
وأكد المؤسس المشارك لشركة «بو آرت» غاي فيسي أن جوني ديب، المعروف عالمياً بأدواره التمثيلية والموسيقية، قد جعل الفن جزءاً أساسياً من حياته منذ طفولته.
الجدير بالذكر أن جوني ديب حقق نجاحاً كبيراً من خلال معرضه السابق في لندن «كاسل فاين آرتس»، حيث باع أعماله الفنية الأولى بمبلغ تجاوز 3 ملايين دولار خلال ساعات قليلة.
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