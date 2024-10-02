Thursday, 03 October 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يمكن تأخير الشيخوخة وإطالة فترة الشباب؟

10/2/2024 8:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يبذل‭ ‬اليوم‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لإيجاد‭ ‬وسيلة‭ ‬فعالة‭ ‬لإيقاف‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬إبطائها‭ ‬وإطالة‭ ‬فترة‭ ‬الشباب‭.‬

‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الإنسان،‭ ‬فإن‭ ‬الأنظمة‭ ‬الداخلية‭ ‬لجسمه‭ ‬تتدهور‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬وتتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتأخر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬إبطاء‭ ‬الشيخوخة؟

وتحولت‭ ‬اليوم‭ ‬عملية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬نزعة‭ ‬حقيقية‭. ‬وتم‭ ‬تقدير‭ ‬قيمة‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬لمنتجات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬كريمات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬حقن‭ ‬البوتوكس،‭ ‬بنحو‭ ‬25‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬متوسط‭ ‬نموها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬3‭%. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الزمن‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬وتجديد‭ ‬شباب‭ ‬الجسم‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬يحاول‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فهم‭ ‬الأسباب‭ ‬البيولوجية‭ ‬للشيخوخة‭.‬

وتشير‭ ‬المدرسة‭ ‬العلمية‭ ‬المعاصرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشيخوخة‭ ‬البيولوجية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عمليتين؛‭ ‬هما‭ ‬التآكل‭ ‬العام‭ ‬للجسم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخلوي‭ ‬وانخفاض‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬البروتينات‭ ‬والخلايا‭ ‬القديمة‭ ‬أو‭ ‬المختلة‭. ‬ويتضمن‭ ‬تآكل‭ ‬الجسم،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ظهور‭ ‬طفرات‭ ‬جينية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التقصير‭ ‬التدريجي‭ ‬للكروموسومات‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬التيلوميرات،‭ ‬ويرتبط‭ ‬استنفادها‭ ‬بمظاهر‭ ‬الشيخوخة‭ ‬البصرية‭ ‬والشعر‭ ‬الرمادي‭ ‬والشيب‭ ‬والجلد‭ ‬المترهل‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اختراع‭ ‬‮«‬دواء‮»‬‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬الشيخوخة‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة‭ ‬تساعدنا‭ ‬على‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬إبطاء‭ ‬الشيخوخة‭ ‬البيولوجية‭.‬

ويرتبط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬التنكس‭ ‬العصبي،‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭ ‬ومرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬بتراكم‭ ‬الأشكال‭ ‬الضارة‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭. ‬وعامل‭ ‬الخطر‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬تضعف‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬قمت‭ ‬بزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬أنظمة‭ ‬‮«‬التطهير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬فيمكنك‭ ‬حماية‭ ‬الهياكل‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬التدهور‭.‬

MENAFN02102024000055011008ID1108741464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث