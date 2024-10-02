هل يمكن تأخير الشيخوخة وإطالة فترة الشباب؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الإنسان،‭ ‬فإن‭ ‬الأنظمة‭ ‬الداخلية‭ ‬لجسمه‭ ‬تتدهور‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬وتتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتأخر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬إبطاء‭ ‬الشيخوخة؟

وتحولت‭ ‬اليوم‭ ‬عملية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬نزعة‭ ‬حقيقية‭. ‬وتم‭ ‬تقدير‭ ‬قيمة‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬لمنتجات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬كريمات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬حقن‭ ‬البوتوكس،‭ ‬بنحو‭ ‬25‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬متوسط‭ ‬نموها‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬3‭%. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الزمن‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬وتجديد‭ ‬شباب‭ ‬الجسم‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬يحاول‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فهم‭ ‬الأسباب‭ ‬البيولوجية‭ ‬للشيخوخة‭.‬

وتشير‭ ‬المدرسة‭ ‬العلمية‭ ‬المعاصرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشيخوخة‭ ‬البيولوجية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬عمليتين؛‭ ‬هما‭ ‬التآكل‭ ‬العام‭ ‬للجسم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخلوي‭ ‬وانخفاض‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬البروتينات‭ ‬والخلايا‭ ‬القديمة‭ ‬أو‭ ‬المختلة‭. ‬ويتضمن‭ ‬تآكل‭ ‬الجسم،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ظهور‭ ‬طفرات‭ ‬جينية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التقصير‭ ‬التدريجي‭ ‬للكروموسومات‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬التيلوميرات،‭ ‬ويرتبط‭ ‬استنفادها‭ ‬بمظاهر‭ ‬الشيخوخة‭ ‬البصرية‭ ‬والشعر‭ ‬الرمادي‭ ‬والشيب‭ ‬والجلد‭ ‬المترهل‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اختراع‭ ‬‮«‬دواء‮»‬‭ ‬يحمي‭ ‬من‭ ‬الشيخوخة‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة‭ ‬تساعدنا‭ ‬على‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬إبطاء‭ ‬الشيخوخة‭ ‬البيولوجية‭.‬

ويرتبط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬التنكس‭ ‬العصبي،‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬ألزهايمر‭ ‬ومرض‭ ‬باركنسون،‭ ‬بتراكم‭ ‬الأشكال‭ ‬الضارة‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭. ‬وعامل‭ ‬الخطر‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬تضعف‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬السموم‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬قمت‭ ‬بزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬أنظمة‭ ‬‮«‬التطهير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬فيمكنك‭ ‬حماية‭ ‬الهياكل‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬التدهور‭.‬