هيئة الأفلام تعلن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشمل‭ ‬الفعاليات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التفاعلية،‭ ‬أبرزها‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الأعمال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬وإبرام‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأفلام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الاستشارات‮»‬‭ ‬إرشادات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬بجوانب‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬إلى‭ ‬منهجيات‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬لتسجيل‭ ‬أصحاب‭ ‬المهن‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأفلام‭ ‬وربطهم‭ ‬بالشركات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خدماتهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منطقة‭ ‬التجارب‭ ‬الحية،‭ ‬وهي‭ ‬تجربة‭ ‬للزوار‭ ‬تحاكي‭ ‬بيئة‭ ‬أستوديو‭ ‬تصوير‭ ‬الأفلام،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬أداء‭ ‬أدوار‭ ‬الممثل‭ ‬والمصور‭ ‬والمخرج‭ ‬وغيرهم‭ ‬في‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬الأفلام‭ ‬الفعلي‭.‬

وفي‭ ‬فعالية‭ ‬حديث‭ ‬الأفلام،‭ ‬تُستهدف‭ ‬أهم‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬وتجاربهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬معرض‭ ‬للتعريف‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدّات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬الأفلام‭ ‬الجوية‭.‬

ويحتضن‭ ‬المنتدى‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬صانع‭ ‬الأفلام‭ ‬الصغير‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬ليعيشوا‭ ‬تجربة‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬بشكل‭ ‬ممتع‭ ‬ومبسط،‭ ‬ومنطقة‭ ‬‮«‬الفنون‭ ‬السينمائية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬تقنيات‭ ‬المكياج‭ ‬والأزياء‭ ‬السينمائية،‭ ‬وتوضح‭ ‬كيفية‭ ‬تحويل‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬فكرة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬الأفلام‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬الحدث‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬صانعي‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونخبة‭ ‬الفنانين‭ ‬والمنتجين‭ ‬العرب‭ ‬والعالميين،‭ ‬ويضم‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬معرضًا‭ ‬يجمع‭ ‬سلسلة‭ ‬القيمة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مجالًا‭ ‬مختلفًا،‭ ‬ومؤتمرًا‭ ‬متخصصًا‭ ‬يتضمن‭ ‬30‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬و15‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬التي‭ ‬تثري‭ ‬تجربة‭ ‬الزوار‭ ‬وتُعرفهم‭ ‬بصناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬وجوانبها‭ ‬المختلفة،‭ ‬لاكتشاف‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يُرَ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬الواعدة‭.‬