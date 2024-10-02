إصابة فتاتين تدهورت سيارتهما في سلماباد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرضت‭ ‬فتاتان‭ ‬بحرينيتان‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬عندما‭ ‬تدهورت‭ ‬سيارتهما‭ ‬عصر‭ (‬الثلاثاء‭) ‬بمنطقة‭ ‬سلماباد‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأولية‭ ‬للحادث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬كانت‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬بمنطقة‭ ‬سلماباد‭ ‬وبرفقتها‭ ‬فتاة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفجأة‭ ‬فقدت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬وانقلبت‭ ‬سيارتها‭. ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابتهما‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬تم‭ ‬نقلهما‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لتقلي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬وتضرر‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارة،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬