إصابة فتاتين تدهورت سيارتهما في سلماباد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب عبدالأمير السلاطنة:
تعرضت فتاتان بحرينيتان لإصابات متفرقة عندما تدهورت سيارتهما عصر (الثلاثاء) بمنطقة سلماباد.
وتشير التفاصيل الأولية للحادث إلى أن فتاة بحرينية كانت تقود سيارتها بمنطقة سلماباد وبرفقتها فتاة أخرى في الساعة الثانية من عصر الثلاثاء، وفجأة فقدت السيطرة على عجلة القيادة وانقلبت سيارتها. نتج عن ذلك إصابتهما بإصابات متفرقة تم نقلهما على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني إلى مجمع السلمانية الطبي لتقلي العلاج اللازم، وتضرر السيارة بتلفيات كبيرة، وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة المرور وتم إزاحة السيارة، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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