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تقرير الطب النفسي يبرئ ثلاثينية من مسؤولية سرقة سيارة

10/2/2024 8:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬فتاة‭ ‬ثلاثينية‭ ‬من‭ ‬سرقة‭ ‬سيارة‭ ‬وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬بحبسها‭ ‬سنة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها،‭ ‬فيما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإيداعها‭ ‬مستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬بإنهاء‭ ‬الإيداع‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬هدى‭ ‬الأسود‭ ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬وجهت‭ ‬إليها‭ ‬النيابة‭ ‬أنها‭ ‬سرقت‭ ‬‮«‬سيارة‮»‬‭ ‬مملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬تمويلية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأحدثت‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬المرفق‭ ‬بالأوراق،‭ ‬ولم‭ ‬يفضِ‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضه‭ ‬أو‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬أعماله‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬يوما،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬استغلت‭ ‬إيقاف‭ ‬السيارة‭ ‬ودخول‭ ‬صاحبها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬البرادات‭ ‬وترك‭ ‬السيارة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وهي‭ ‬تعمل،‭ ‬وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬البرادة‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬المركبة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المتهمة‭ ‬صادف‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المنطقة‭ ‬وقد‭ ‬أبصرت‭ ‬المركبة‭ ‬متوقفة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تتواجد‭ ‬به،‭ ‬وقد‭ ‬شاهدت‭ ‬أن‭ ‬المركبة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التشغيل‭ ‬والمفتاح‭ ‬بداخلها،‭ ‬فقامت‭ ‬بسرقة‭ ‬المركبة‭ ‬والتوجه‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬حيث‭ ‬عاقبتها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭. ‬

وأشارت‭ ‬المحامية‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬وطلبت‭ ‬عرض‭ ‬موكلتها‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬لكونها‭ ‬لديها‭ ‬ملف‭ ‬طبي‭ ‬وأنها‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها،‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بعرض‭ ‬المستأنفة‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬ثلاثية‭ ‬لفحص‭ ‬قدرات‭ ‬المستأنفة‭ ‬العقلية‭ ‬والنفسية‭ ‬وإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬خلص‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستأنفة‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬إزاء‭ ‬الواقعة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬أن‭ ‬تقدير‭ ‬حالة‭ ‬المستأنفة‭ ‬العقلية‭ ‬التي‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بوقائع‭ ‬الدعوى،‭ ‬يفصل‭ ‬فيه‭ ‬قاضي‭ ‬الموضوع‭ ‬بغير‭ ‬معقب‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬يقيمه‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬سائغة،‭ ‬وإذ‭ ‬إن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بفحص‭ ‬قدرات‭ ‬المستأنفة‭ ‬العقلية‭ ‬والنفسية‭ ‬قد‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬إزاء‭ ‬الواقعة،‭ ‬ويعدّ‭ ‬ذلك‭ ‬سبباً‭ ‬لانعدام‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬الفعل‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬منها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬جنح‭. ‬وبالتالي،‭ ‬يمتنع‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬معاقبتها‭ ‬طبقاً‭ ‬للمواد‭ ‬31‭ ‬و87‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وعليه‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬ببراءة‭ ‬المستأنفة‭ ‬مما‭ ‬نُسب‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬اتهام‭.‬

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