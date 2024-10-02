محاكمة شبكة احتيالية تضم 12 آسيويا لاستيلائهم على مبالغ عبر مكالمات هاتفية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬الفور‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بسماع‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬واستجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهم‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بتفريغ‭ ‬محتويات‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬اتفاقات‭ ‬متهمي‭ ‬الشبكة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬وبمعاونة‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعهم‭ ‬الإجرامي،‭ ‬كما‭ ‬ضبطت‭ ‬الرسائل‭ ‬والروابط‭ ‬المعدة‭ ‬للاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمنتحلة‭ ‬لشخصيات‭ ‬جهات‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬ثبوت‭ ‬الواقعة‭ ‬إزاء‭ ‬المتهمين،‭ ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬جميعاً‭ ‬محبوسين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬

وتدعو‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬أثناء‭ ‬تلقي‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬يدعي‭ ‬مُجروها‭ ‬انتسابهم‭ ‬لأحد‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬مطالبين‭ ‬إياهم‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬بيانات‭ ‬بنكية‭ ‬سرية‭ ‬منوهةٍ‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬والبنوك‭ ‬لن‭ ‬تطلب‭ ‬بيانات‭ ‬سرية‭ ‬من‭ ‬عملائها‭ ‬عبر‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الغاية‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء،‭ ‬والحِرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سريتها‭ ‬والنأي‭ ‬عن‭ ‬جعلِها‭ ‬ثغرةٍ‭ ‬متاحة‭ ‬لمرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬الاحتيالية‭.‬



