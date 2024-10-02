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محاكمة شبكة احتيالية تضم 12 آسيويا لاستيلائهم على مبالغ عبر مكالمات هاتفية

10/2/2024 8:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مفاده‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬المصادر‭ ‬السرية‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬شبكة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬متهماً‭ ‬آسيوياً‭ ‬الجنسية‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬هاتفية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عشوائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬تطبيقات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إجراء‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬وهمية‭ ‬للغير‭ ‬والادعاء‭ ‬بأنهم‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬ذلك‭ ‬التطبيق‭ ‬مطالبين‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬بتحديث‭ ‬بياناتهم‭ ‬البنكية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رموز‭ ‬التحقق‭ ‬السرية،‭ ‬وإجراء‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭. ‬

وعلى‭ ‬الفور‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بسماع‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬واستجواب‭ ‬المتهمين‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهم‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬ضدهم،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بتفريغ‭ ‬محتويات‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬المستعملة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬اتفاقات‭ ‬متهمي‭ ‬الشبكة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬وبمعاونة‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعهم‭ ‬الإجرامي،‭ ‬كما‭ ‬ضبطت‭ ‬الرسائل‭ ‬والروابط‭ ‬المعدة‭ ‬للاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والمنتحلة‭ ‬لشخصيات‭ ‬جهات‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬ثبوت‭ ‬الواقعة‭ ‬إزاء‭ ‬المتهمين،‭ ‬وعليه‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬جميعاً‭ ‬محبوسين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬

وتدعو‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬أثناء‭ ‬تلقي‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬يدعي‭ ‬مُجروها‭ ‬انتسابهم‭ ‬لأحد‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬مطالبين‭ ‬إياهم‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬بيانات‭ ‬بنكية‭ ‬سرية‭ ‬منوهةٍ‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬والبنوك‭ ‬لن‭ ‬تطلب‭ ‬بيانات‭ ‬سرية‭ ‬من‭ ‬عملائها‭ ‬عبر‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الغاية‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء،‭ ‬والحِرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سريتها‭ ‬والنأي‭ ‬عن‭ ‬جعلِها‭ ‬ثغرةٍ‭ ‬متاحة‭ ‬لمرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬الاحتيالية‭.‬


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