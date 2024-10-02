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التنمية الاقتصادية: استقطاب شركات عالمية

10/2/2024 8:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬موسى،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬‮«‬فنتك‮»‬،‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المعارض،‭ ‬والذي‭ ‬يستقطب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬قيادات‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬وخبراء‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يمنح‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصا‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفع‭ ‬بتقدم‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬يستقطب‭ ‬القطاع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‮»‬‭.‬

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