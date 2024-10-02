التنمية الاقتصادية: استقطاب شركات عالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد علي موسى، عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية المشاركة الفعالة في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 «فنتك»، المقام حاليا على أرض المعارض، والذي يستقطب العديد من الشركات العالمية، حيث تلتقي قيادات القطاع المصرفي وخبراء التكنولوجيا المالية.
وأضاف: «يمنح المنتدى فرصا لاستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال من أجل الدفع بتقدم قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين، إذ يستقطب القطاع العديد من الكفاءات العاملة في المجال، إلى جانب التشريعات المتعلقة».
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