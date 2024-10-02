((البحرين الوطني)).. رعاية ذهبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك بنك البحرين الوطني ( NBB ) مؤخرًا كراعٍ ذهبي في النسخة الثانية من منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2024» الذي أقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وقال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «نحن سعداء بالمشاركة في هذا الحدث المهم، كونه يؤكد التزامنا بتحسين التجربة المصرفية عبر تبني التقنيات المتطورة. إن من شأن منتجاتنا الرائدة أن تعكس رؤيتنا الاستراتيجية المعنية بدمج الرقمنة في جميع خدماتنا. إننا نتطلع الى المساهمة بتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد للابتكار في الخدمات المالية عن طريق التواصل مع قادة التكنولوجيا المالية الدوليين».
واستعرض بنك البحرين الوطني مجموعة من الحلول المبتكرة التي تضمنت: Banking as a Service وهو حل شامل يُمكن الشركات من دمج الخدمات المصرفية عبر منصاتها بسلاسة. ومنصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات المتطورة NBB DigiCorp . وتطبيق NBB GO ( SoftPoS )
الذي يسمح للتجار بقبول المدفوعات اللاتلامسية في أي وقت ومن أي مكان. كما تم تسليط الضوء على تطبيق NBB Digital Banking
وتطبيق Points by NBB ، المصممين لتعزيز تفاعل وولاء العملاء من خلال تقديم مكافآت ومزايا مخصصة.
وشارك علاء عبدالخالق سعيد عضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في حلقة نقاشية بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي: من الفكرة إلى الإثبات»، إلى جانب متحدثين آخرين ضمن أعمال اليوم الأول من منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2024». وتم أيضًا تسليط الضوء على كيفية تقييم شركات الخدمات المالية للقيمة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي لأعمالها، والتحديات المتعلقة بتحديد أفضل طرق توظيف وتدريب الموظفين على استخدام هذه التقنية. وتحدث السيد علاء حول الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، موضحًا كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بفاعلية لتعزيز الأعمال وتحفيز الابتكار.
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