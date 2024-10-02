Thursday, 03 October 2024 05:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((البحرين الوطني)).. رعاية ذهبية

10/2/2024 8:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مؤخرًا‭ ‬كراعٍ‭ ‬ذهبي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وقال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬كونه‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحسين‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭. ‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المعنية‭ ‬بدمج‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬خدماتنا‭. ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬المساهمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬

واستعرض‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭: ‬ Banking as a Service ‭ ‬وهو‭ ‬حل‭ ‬شامل‭ ‬يُمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬دمج‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬منصاتها‭ ‬بسلاسة‭. ‬ومنصة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للشركات‭ ‬المتطورة‭ ‬ NBB ‭ ‬ DigiCorp ‭. ‬وتطبيق NBB ‭ ‬ GO ‭ (‬ SoftPoS ‭)
‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬للتجار‭ ‬بقبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬اللاتلامسية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تطبيق NBB ‭ ‬ Digital ‭ ‬ Banking
‬وتطبيق Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬،‭ ‬المصممين‭ ‬لتعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬وولاء‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مكافآت‭ ‬ومزايا‭ ‬مخصصة‭.‬

وشارك‭ ‬علاء‭ ‬عبدالخالق‭ ‬سعيد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭: ‬من‭ ‬الفكرة‭ ‬إلى‭ ‬الإثبات‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متحدثين‭ ‬آخرين‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬أيضًا‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تقييم‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬للقيمة‭ ‬التي‭ ‬يجلبها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لأعمالها،‭ ‬والتحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحديد‭ ‬أفضل‭ ‬طرق‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭. ‬وتحدث‭ ‬السيد‭ ‬علاء‭ ‬حول‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بدمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬موضحًا‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بفاعلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأعمال‭ ‬وتحفيز‭ ‬الابتكار‭.‬

MENAFN02102024000055011008ID1108741457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث