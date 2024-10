((البحرين الوطني)).. رعاية ذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬كونه‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحسين‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭. ‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المعنية‭ ‬بدمج‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬خدماتنا‭. ‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬الى‭ ‬المساهمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬

واستعرض‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭: ‬ Banking as a Service ‭ ‬وهو‭ ‬حل‭ ‬شامل‭ ‬يُمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬دمج‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬منصاتها‭ ‬بسلاسة‭. ‬ومنصة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للشركات‭ ‬المتطورة‭ ‬ NBB ‭ ‬ DigiCorp ‭. ‬وتطبيق NBB ‭ ‬ GO ‭ (‬ SoftPoS ‭)

‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬للتجار‭ ‬بقبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬اللاتلامسية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تطبيق NBB ‭ ‬ Digital ‭ ‬ Banking ‭

‬وتطبيق Points ‭ ‬ by ‭ ‬ NBB ‭ ‬،‭ ‬المصممين‭ ‬لتعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬وولاء‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مكافآت‭ ‬ومزايا‭ ‬مخصصة‭.‬

وشارك‭ ‬علاء‭ ‬عبدالخالق‭ ‬سعيد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭: ‬من‭ ‬الفكرة‭ ‬إلى‭ ‬الإثبات‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متحدثين‭ ‬آخرين‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬أيضًا‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تقييم‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬للقيمة‭ ‬التي‭ ‬يجلبها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لأعمالها،‭ ‬والتحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحديد‭ ‬أفضل‭ ‬طرق‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭. ‬وتحدث‭ ‬السيد‭ ‬علاء‭ ‬حول‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بدمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬موضحًا‭ ‬كيفية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بفاعلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأعمال‭ ‬وتحفيز‭ ‬الابتكار‭.‬