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مطالبات نيابية بالتحقيق مع إدارة التأمينات الاجتماعية حول برنامج ((خطوة))

10/2/2024 7:15:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


كشف‭ ‬مصدر‭ ‬نيابي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنهُ‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لاستعراض‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬الاستقصائي‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬مطالبات‭ ‬نيابية‭ ‬بإشراك‭ ‬إدارة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬ومحاسبتها‭ ‬على‭ ‬قبولها‭ ‬استمارات‭ ‬غير‭ ‬مستوفاة‭ ‬الشروط‭ ‬وتحميلهم‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬استبعدت‭ ‬إدارة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬1280‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬مستوفاة‭ ‬الشروط‭ ‬لانتسابها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬أوصت‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تصالحية‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى‭.‬

كلمات دالة

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