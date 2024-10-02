مطالبات نيابية بالتحقيق مع إدارة التأمينات الاجتماعية حول برنامج ((خطوة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف مصدر نيابي لـ«أخبار الخليج» أنهُ تم خلال الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستعراض نتائج التقرير الاستقصائي حول برنامج «خطوة» مطالبات نيابية بإشراك إدارة التأمينات الاجتماعية في التحقيق ومحاسبتها على قبولها استمارات غير مستوفاة الشروط وتحميلهم جزءا من المسؤولية، حيث إن اللجنة الوزارية استبعدت إدارة التأمينات الاجتماعية.
بالإضافة إلى رفض 1280 حالة غير مستوفاة الشروط لانتسابها في برنامج المنزل المنتج (خطوة)، وقد أوصت الجهة المعنية باتخاذ إجراءات تصالحية كخطوة أولى.
كلمات دالة
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