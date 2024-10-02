إسرائيل تعلن أنطونيو جوتيريش ((شخصا غير مرغوب فيه))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القدس المحتلة - (رويترز): أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من دخول إسرائيل لأنه لم يندد «بشكل واضح» بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.
وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل الثلاثاء في ظل تصعيد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله، حليفتها في لبنان. وتم اعتراض العديد من هذه الصواريخ في الجو لكن بعضها اخترق الدفاعات الصاروخية. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
وأصدر جوتيريش بيانا موجزا الثلاثاء أشار فيه فقط إلى «أحدث الهجمات في الشرق الأوسط» وندد بالصراع الذي يشهد «تصعيدا تلو الآخر».
ودعا جوتيريش أمس إلى وقف «دورة التصعيد المروعة» في الشرق الأوسط. وقال جوتيريش في اجتماع طارئ لمجلس الأمن «لقد حان الوقت لوقف دورة التصعيد المروعة هذه التي تقود شعوب الشرق الأوسط إلى الهاوية»، مضيفا «يجب أن تتوقف هذه الدورة القاتلة من العنف المتبادل».
وأرسلت إسرائيل في وقت سابق من الثلاثاء قوات إلى جنوب لبنان.
وقال كاتس إن عجز جوتيريش عن انتقاد إيران يجعله شخصا غير مرغوب فيه داخل إسرائيل.
وأردف قائلا: «أي شخص لا يستطيع التنديد بشكل قاطع بالهجوم الشنيع الذي شنته إيران على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية».
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