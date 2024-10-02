إسرائيل تعلن أنطونيو جوتيريش ((شخصا غير مرغوب فيه))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬أمس‭ ‬منع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬إسرائيل‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يندد‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬بالهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬صاروخا‭ ‬باليستيا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصعيد‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬حليفتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وتم‭ ‬اعتراض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬لكن‭ ‬بعضها‭ ‬اخترق‭ ‬الدفاعات‭ ‬الصاروخية‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭. ‬

وأصدر‭ ‬جوتيريش‭ ‬بيانا‭ ‬موجزا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أحدث‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وندد‭ ‬بالصراع‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬‮«‬تصعيدا‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬التصعيد‭ ‬المروعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لوقف‭ ‬دورة‭ ‬التصعيد‭ ‬المروعة‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬شعوب‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬القاتلة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬المتبادل‮»‬‭. ‬

وأرسلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬كاتس‭ ‬إن‭ ‬عجز‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬انتقاد‭ ‬إيران‭ ‬يجعله‭ ‬شخصا‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أي‭ ‬شخص‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التنديد‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬بالهجوم‭ ‬الشنيع‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تقريبا،‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬تطأ‭ ‬قدمه‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬