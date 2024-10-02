وزيرة الأشغال زيادة أعداد الفرق الميدانية خلال موسم الأمطار في مختلف المواقع

دعوة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على نظافة أماكن تصريف مياه الأمطار بعد أن يتم تنظيفها وعدم إلقاء القمامة بالطرقات لنظافة الفتحات وضمان عملها



أكدت الأشغال العامة د.نورة المشعان متابعة استعدادات الجهات ذات الصلة لموسم الأمطار وآلية عمل الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال الموسم ومواءمتها مع باقي الجهات ذات الصلة.

وأشارت د.المشعان في بيان صحافي عقب الاجتماع مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بموسم الأمطار إلى حرص الوزارة على زيادة أعداد فرقها الميدانية خلال الموسم في مختلف المواقع بالتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة، وذلك لسرعة التعامل مع تجمعات الأمطار في حال تكونها.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الحرص على نظافة أماكن تصريف مياه الأمطار بعد أن يتم تنظيفها وعدم إلقاء القمامة بالطرقات لنظافة الفتحات وضمان عملها.

وذكر البيان أن الوزيرة اطلعت خلال الاجتماع على الجهود التي قامت بها فرق الصيانة خلال الفترة الفائتة من عمليات تنظيف لفتحات صرف مياه الأمطار واستعدادات محطات الضخ، إذ استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتفادي حدوث أي خلل خلال الحالات المطرية والتعامل مع الحالات الطارئة بشكل كامل وسريع لضمان عدم تأثر حركة سير المركبات.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار مع توحيد كافة الجهود للجهات الحكومية لتوفير الحماية الكافية وتطوير الخطط الوقائية اللازمة والعمل على تقديم الدعم لسلامة الأفراد والممتلكات وتلافي الحوادث التي قد تطرأ بهذا الشأن.

وقدم ممثل الإدارة العامة للطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية - عرضا مرئيا عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الفريق العلمــــي الجيولوجـي وممثلون عن الجهات ذات الصلة (وزارة الدفاع وزارة الداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري.