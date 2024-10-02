وزيرة الأشغال زيادة أعداد الفرق الميدانية خلال موسم الأمطار في مختلف المواقع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دعوة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على نظافة أماكن تصريف مياه الأمطار بعد أن يتم تنظيفها وعدم إلقاء القمامة بالطرقات لنظافة الفتحات وضمان عملها
أكدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان متابعة استعدادات الجهات ذات الصلة لموسم الأمطار وآلية عمل الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال الموسم ومواءمتها مع باقي الجهات ذات الصلة.
وأشارت د.المشعان في بيان صحافي عقب الاجتماع مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بموسم الأمطار إلى حرص الوزارة على زيادة أعداد فرقها الميدانية خلال الموسم في مختلف المواقع بالتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة، وذلك لسرعة التعامل مع تجمعات الأمطار في حال تكونها.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الحرص على نظافة أماكن تصريف مياه الأمطار بعد أن يتم تنظيفها وعدم إلقاء القمامة بالطرقات لنظافة الفتحات وضمان عملها.
وذكر البيان أن الوزيرة اطلعت خلال الاجتماع على الجهود التي قامت بها فرق الصيانة خلال الفترة الفائتة من عمليات تنظيف لفتحات صرف مياه الأمطار واستعدادات محطات الضخ، إذ استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتفادي حدوث أي خلل خلال الحالات المطرية والتعامل مع الحالات الطارئة بشكل كامل وسريع لضمان عدم تأثر حركة سير المركبات.
وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار مع توحيد كافة الجهود للجهات الحكومية لتوفير الحماية الكافية وتطوير الخطط الوقائية اللازمة والعمل على تقديم الدعم لسلامة الأفراد والممتلكات وتلافي الحوادث التي قد تطرأ بهذا الشأن.
وقدم ممثل الإدارة العامة للطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية - عرضا مرئيا عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع الفريق العلمــــي الجيولوجـي وممثلون عن الجهات ذات الصلة (وزارة الدفاع وزارة الداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
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