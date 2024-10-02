ورشة تثقيفية للشابات بلواء الطيبة حول الاقتصاد الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 تشرين الأول ( بترا )- افتتحت في مركز شابات لواء الطيبة غربي اربد، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة تثقيفية حول الاقتصاد الأخضر، نظمها مركز إكساب للتنمية المستدامة، بمشاركة 20 شابة من عضوات مركز الشابات.
وتأتي الورشة ضمن فعاليات مشروع "تمكين أخضر للنساء"، الذي ينفذه مركز إكساب بدعم من منظمة اوكسفام الدولية، ويهدف الى تزويد المشاركات بالمعرفة حول ترخيص المشاريع المنزلية وقوانين العمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر والممارسات الصديقة للبيئة.
وتحدثت المدربة نوار علاونة حول أهمية توعية المرأة وبناء قدراتها في مجال الإجراءات القانونية لترخيص المشاريع والتشريعات الوطنية ذات العلاقة والممارسات الصديقة للبيئة وزيادة الوعي بين النساء في مجالات التشريعات والممارسات البيئية، ودور المرأة في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.
وبينت مفهوم الاقتصاد الأخضر وتحدياته وكيفية دمجه في المشاريع المنزلية والحياة اليومية، إلى جانب طرق تسجيل وترخيص المشاريع الإنتاجية.
وأشارت علاونة إلى الحقوق العمالية كالإجازات السنوية والعقود والتزامات العامل وصاحب العمل والحقوق المكفولة في الضمان الاجتماعي مثل تأمين الإصابة والعجز.
وجرى خلال الورشة استعراض أفكار عملية حول مشاريع صغيرة صديقة للبيئة قابلة للتنفيذ، وبيان إيجابيات تلك المشاريع وانعكاسها على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وحماية المناخ ومصادر الطاقة المتجددة.
--( بترا )
أ غ / ب ع/هـ ح
02/10/2024 22:42:40
MENAFN02102024000117011021ID1108741275
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