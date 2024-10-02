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ورشة تثقيفية للشابات بلواء الطيبة حول الاقتصاد الأخضر

10/2/2024 7:12:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 2 تشرين الأول ( بترا )- افتتحت في مركز شابات لواء الطيبة غربي اربد، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة تثقيفية حول الاقتصاد الأخضر، نظمها مركز إكساب للتنمية المستدامة، بمشاركة 20 شابة من عضوات مركز الشابات.
وتأتي الورشة ضمن فعاليات مشروع "تمكين أخضر للنساء"، الذي ينفذه مركز إكساب بدعم من منظمة اوكسفام الدولية، ويهدف الى تزويد المشاركات بالمعرفة حول ترخيص المشاريع المنزلية وقوانين العمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر والممارسات الصديقة للبيئة.
وتحدثت المدربة نوار علاونة حول أهمية توعية المرأة وبناء قدراتها في مجال الإجراءات القانونية لترخيص المشاريع والتشريعات الوطنية ذات العلاقة والممارسات الصديقة للبيئة وزيادة الوعي بين النساء في مجالات التشريعات والممارسات البيئية، ودور المرأة في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.
وبينت مفهوم الاقتصاد الأخضر وتحدياته وكيفية دمجه في المشاريع المنزلية والحياة اليومية، إلى جانب طرق تسجيل وترخيص المشاريع الإنتاجية.
وأشارت علاونة إلى الحقوق العمالية كالإجازات السنوية والعقود والتزامات العامل وصاحب العمل والحقوق المكفولة في الضمان الاجتماعي مثل تأمين الإصابة والعجز.
وجرى خلال الورشة استعراض أفكار عملية حول مشاريع صغيرة صديقة للبيئة قابلة للتنفيذ، وبيان إيجابيات تلك المشاريع وانعكاسها على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وحماية المناخ ومصادر الطاقة المتجددة.
--( بترا )
أ غ / ب ع/هـ ح
02/10/2024 22:42:40

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