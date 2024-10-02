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ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه إلى دولة قطر لترؤس وفد الكويت بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

10/2/2024 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

MENAFN02102024000130011022ID1108740772

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