ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه إلى دولة قطر لترؤس وفد الكويت بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
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