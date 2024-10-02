ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يصل إلى قطر لترؤس وفد الكويت بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحفظ الله ورعايته وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم مطار الدوحة الدولي وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان في مقدمة استقبال سموه، حفظه الله، على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ووزير الدولة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر المطيري وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
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