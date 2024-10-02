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ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يصل إلى قطر لترؤس وفد الكويت بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

10/2/2024 3:04:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم مطار الدوحة الدولي وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان في مقدمة استقبال سموه، حفظه الله، على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ووزير الدولة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وسفيرنا لدى دولة قطر خالد بدر المطيري وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

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