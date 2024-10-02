ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى دولة قطر لترؤس وفد الكويت بالقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم مطار الدوحة الدولي وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان في مقدمة استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وسعادة وزير
الدولة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري وسعادة سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)
أ م ح
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