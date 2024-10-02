السعودية: قائد القوات المشتركة يبحث مع رئيس الأركان اليمني التطورات الميدانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 2 - 10 (كونا) -- بحث قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز تطورات الوضع الميداني في اليمن.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال السلمان لرئيس الأركان اليمني في الرياض.
ووفقا للبيان تناول الجانبان تطورات الوضع الميداني فضلا عن التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والدعم المشترك بين القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية. (النهاية)
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