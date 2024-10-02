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السعودية: قائد القوات المشتركة يبحث مع رئيس الأركان اليمني التطورات الميدانية

10/2/2024 2:53:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 10 (كونا) -- بحث قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز تطورات الوضع الميداني في اليمن.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال السلمان لرئيس الأركان اليمني في الرياض.
ووفقا للبيان تناول الجانبان تطورات الوضع الميداني فضلا عن التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والدعم المشترك بين القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية. (النهاية)

خ ن ش / ه س ص



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