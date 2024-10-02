ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي نائب أمير دولة قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مساء اليوم أخاه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك.
حضر اللقاء معالي وزير
الخارجية عبدالله علي اليحيا وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. (النهاية)
م ص ع
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