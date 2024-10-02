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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي نائب أمير دولة قطر

10/2/2024 2:53:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مساء اليوم أخاه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. (النهاية)

م ص ع


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