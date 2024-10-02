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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يحضر مأدبة عشاء أقامها على شرف سموه نائب أمير دولة قطر

10/2/2024 2:53:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- على شرف ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد المرافق لسموه أقام أخوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة عشاء في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)

م ص ع




MENAFN02102024000071011013ID1108740638

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