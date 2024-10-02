ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يحضر مأدبة عشاء أقامها على شرف سموه نائب أمير دولة قطر

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يحضر مأدبة عشاء أقامها على شرف سموه نائب أمير دولة قطر
التاريخ
10/2/2024 2:53:19 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 - 10 (كونا) -- على شرف ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد المرافق لسموه أقام أخوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة عشاء في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)
م ص ع
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