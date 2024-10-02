Wednesday, 02 October 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح كلية الدراسات الإسلامية بجامعة صلاح الدين في كردستان العراق بتمويل من الكويت

10/2/2024 2:53:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 2 - 10 (كونا) -- افتتح وزير الاوقاف والشؤون الدينية بإقليم كردستان العراق بشتيوان صادق اليوم الأربعاء مبني كلية الدراسات الاسلامية في "جامعة صلاح الدين - أربيل" بالإقليم الذي بني بتمويل من دولة الكويت ممثلة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وقال صادق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن "هذا الصرح العلمي يضاف إلى المبادرات السخية لدولة الكويت تجاه الاقليم إذ لم تكتف بتقديم المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين فحسب بل بادرت إلى بناء هذه الكلية التي يستفيد منها الاف الطلبة في جميع انحاء العراق وعلى أمد بعيد".
وتقدم صادق بالشكر لدولة الكويت على هذه المبادرة العلمية الفريدة لافتا إلى أن الكلية ستصبح منبرا لتخريج طلاب علم مسلحين بالفكر الاسلامي النير البعيد عن التطرف حيث أن الاقليم يشهد تعايشا بين العديد من الاديان.
من جهته قدم عميد كلية العلوم الاسلامية الدكتور جميل علي في تصريح مماثل ل(كونا) الشكر لدولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة على هذا الانجاز "الذي كنا في أمس الحاجة إليه كي يستفيد منه طلاب العلم في شتى بقاع إقليم كردستان وباقي محافظات العراق".
واوضح انه بمبادرة دولة الكويت السخية ستصبح الكلية صرحا علميا مليئا بالعطاء للدين والوطن والمجتمع وان ما قامت به دولة الكويت سيخدم العلم في مجتمعنا وسيخدم الاسلام والمسلمين حيث أن اغلب الخطباء في الجوامع من خريجي هذه الكلية.
يشار الى ان الكلية تشتمل على اربعة اقسام علمية متخصصة بالعلوم الشرعية الاسلامية ويدرس بها اساتذة معروفين بالوسطية والاعتدال.
وتم إنجاز المشروع وفق أحدث التصاميم الهندسية على مساحة 13 الف متر مربع ويضم جميع المرافق المتطورة والمكتملة من جميع النواحي.
وأقيمت مراسم الافتتاح في (قاعة الكويت) بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكردستان العراق وممثل رئيس حكومة الإقليم بشتيوان صادق والقنصل العام لدولة الكويت في كردستان العراق عثمان الداوود ورئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد ومحافظ أربيل أوميد خوشناو ورئيس "اتحاد علماء الدين الإسلامي" في كردستان العراق عبدالله سعيد ويسي ورئيس "جامعة صلاح الدين - أربيل" كامران يونس وعدد من الأكاديميين.
يذكر ان الكويت قامت ببناء كلية مماثلة في مدينة تكريت بالعراق بتمويل من جمعية الكويتية للاغاثة.
وعلى مدى الاعوام الماضية وضعت الكويت بصمتها الانسانية للوقوف مع الشعب العراقي من خلال فعاليات حملة (الكويت بجانبكم) منذ انطلاقها في عام 2015 وقد تنوعت فعالياتها بين الدعم للقطاع الاغاثي والقطاع الصحي اضافة الى دعم القطاع التربوي.
وبالنسبة للقطاع التربوي قامت دولة الكويت بدعم القطاع بشكل كبير عن طريق الجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية الهلال الاحمر الكويتي من خلال انشاء المدارس الكرفانية المتكاملة في مختلف المناطق المحررة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من مستلزمات دراسية وكذلك اعادة ترميم المدارس المدمرة وتجهيزها بالمستلزمات الدراسية المختلفة.
كما تضمن الدعم الذي تقدمه دولة الكويت إعادة تأهيل المؤسسات التربوية في جامعة الموصل عن طريق افتتاح ثلاثة مختبرات طبية لتسهم من خلالها في الرقي بالمستوى التعليمي المتخصص بالمجال الطبي في الجامعة. (النهاية)

ص ب ر / أ م س



MENAFN02102024000071011013ID1108740636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث