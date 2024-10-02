الموارد البشرية توضح آلية الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم بدءا من 3 أكتوبر

MENAFN - Al Watan) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر 2024م سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة "رفع دعوى عمالة منزلية"، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية. وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان "تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم" المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مساهمةً بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.