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برنامج الربط الجوي يرحّب بخطوط ايه جيت لتسيير رحلات مباشرة من أنقرة وإسطنبول إلى السعودية

10/2/2024 2:51:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط "ايه جيت" إلى المملكة عبر رحلات مباشرة من مدينتي إسطنبول وأنقرة إلى الرياض، وجدة ، والدمام ، والمدينة المنورة بمجموع 25 رحلة أسبوعيًا، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي المتمثلة في تمكين وتعزيز الوصول إلى المملكة، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستهدفة، وزيادة السعة المقعدية بالتعاون مع منظومة الطيران والسياحة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السيد ماجد خان:" أن تعزيز الربط الجوي من تركيا إلى المملكة من خلال شريكها خطوط طيران ايه جيت، برحلات مباشرة إلى مختلف مطارات المملكة الأربعة والقادمة من أنقرة وإسطنبول تدعم إستراتيجيتنا السياحية ونتطلع إلى شراكة قوية مع ايه جيت والمزيد من تطوير الربط الجوي لباقي مدن المملكة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر:"إن استقبال الرحلة الأولى لشركة الطيران التركية - AJET - من مطار صبيحة كوكجن الدولي، بمعدل ست رحلات أسبوعيًا، سيوفر المزيد من خيارات السفر ويسهم في تعزيز التجارة والسياحة بين المملكة العربية السعودية وتركيا".
وأضاف أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية مطارات جدة لزيادة عدد الوجهات المتصلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ربط المطار بـ 150 وجهة دولية وخدمة أكثر من 114 مليون مسافر بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الوجهات الجديدة ستعزز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مركزًا رئيسيًا يربط بين الشرق والغرب، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات ويضمن تجربة سفر سلسة ومريحة. يُذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

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