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5 مساحات تفاعلية تُجسد رحلة التعلم في مؤتمر LEARN

10/2/2024 2:51:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد مؤتمر LEARN في نسخته الأولى المقرر عقدها في مدينة الرياض خلال يومي (6 و7) أكتوبر الجاري، لتنظيم حدث عالمي تحت شعار (رحلة التعلم) لتعزيز وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وكيفية مواءمة السياسات مع الاحتياجات المستقبلية، وفهم دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذه الرحلة.

وجسد المؤتمر رحلة التعلم من خلال مساحاته التي تضم: مساحة "فضول" التي تعبر عن أولى خطواتنا في التعلم، مرورًا بمساحة "اندماج" التي تشير إلى أهمية تلاقي الرؤى والأفكار ومناقشتها مع الآخرين، إلى جانب مساحة "انعكاس" المعبرة عن تأثرنا وتأثيرنا على من حولنا، وبعدها مساحة "تبادل" كون تبادل التجارب والخبرات هي من صميم رحلة التعلم، وتختتم المساحات بمساحة "آفاق" التي تجعل مجتمعاتنا وعالمنا بشكل عام فضاءً لمعارفنا ومهاراتنا المكتسبة من رحلة التعلم.

ومن المُقرر أن يُعقد في كل مساحة، مجموعة من الجلسات، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين، ومن يملكون قصص نجاح في رحلة تعلمهم مدى الحياة.

وسترتكز مساحات المؤتمر على عناصر وموضوعات أساسية، لتقديم تجربة شاملة ومؤثرة لجميع المشاركين، وتمثل هذه الركائز القيم والأهداف الأساسية التي توجه كل جانب من جوانب المؤتمر، كونها صُمّمت لتشجيع المناقشة الحيوية، وتعزيز تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، ورفع مستوى المهارات، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية، وعقد شراكات تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لضمان استمرار رحلة التعلم مدى الحياة، لتضع المملكة معيارًا جديدًا للتميز في مفهوم التعلم مدى الحياة بالمنطقة.

وفي تجربة فريدة ومستحدثة في عالم المؤتمرات، يأتي LEARN بمساحات تحفز على المشاركة من الجميع كون المساحات تأخذ شكلًا فريدًا يتميز بتصميمه على شكل مقاعد دائرية تشكل حلقات متتالية؛ لتشجيع النقاشات المركزة والمشاركة الفاعلة بين المتحدثين والمشرفين والحضور، وبدلاً من الاستماع فقط، سينغمس الحاضرون في جلسات ديناميكية، بمشاركاتهم وطرح تساؤلاتهم ورؤاهم لرفع مستوى مهاراتهم ومعارفهم، وتبادل الخبرات والتجارب مع من حولهم.

يذكر أن مؤتمر LEARN سيُقام في فندق فورسيزونز بالعاصمة الرياض على مدى يومي 6 و7 أكتوبر، من الساعة 11 صباحًا حتى الـ8:30 مساءًا، ويمكن التسجيل في أعمال المؤتمر من خلال الرابط

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