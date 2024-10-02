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إنجازات شركة 100Jordan في عيدها الخامس

10/2/2024 2:51:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأسست شركة 100Jordan في عام 2020 برأس مال قدره مليون دينار أردني، بقيادة الدكتور نضال ملو العين. تسعى الشركة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال الاستناد إلى الرؤى الملكية.


المحطات الرئيسية:
. 2019: تأسيس الشركة الأم 100Jordan.
. 2022: تأسيس شركة "1010 للسياحة والفنادق" المتخصصة في التطوير العقاري والسياحي لجذب

الاستثمارات.
.1998: تأسيس وكالة التسويق والإعلام "Jordan Visions Marketing Agency"، التي تستند إلى تاريخ عائلي طويل في مجالات التجارة والصناعة.


المساهمات المجتمعية لشركة 100Jordan:
خلال جائحة كورونا:
. تجهيز عيادات الطوارئ في مستشفى النديم بمادبا ومستشفى الأميرة سلمى.
. توزيع بوابات التعقيم، الكمامات، والمعقمات على الوزارات والمؤسسات.

في مجال الرياضة:
.تجهيز عيادات الطب الرياضي للنادي الفيصلي ومدينة الأمير هاشم الرياضية.
. رعاية بطل الجمباز في أولمبياد باريس 2024 ورعاية البطولات الرياضية الإقليمية.

في مجال السياحة:
. تسويق وترويج الأردن في مونديال قطر 2022.
. تطوير مواقع سياحية مثل مكاروس والبترا.

في المؤتمرات الاقتصادية:
. رعاية مؤتمرات اقتصادية وتلفزيونية مثل "نيران صديقة".
. دعم مؤتمر ريادة الأعمال الذي نظمته جيدكو مع ESCWA.

المشاركات الدولية:
. حضور مؤتمرات دولية واقتصادية في البحر الميت، باريس، مصر، وغيرها.
. المشاركة في وفود اقتصادية إلى السعودية، العراق، الجزائر، والنرويج.

مؤهلات الدكتور نضال ملو العين:
. حاصل على دكتوراه في إدارة المشاريع وماجستير في الإدارة الاستراتيجية.
. لديه خبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير.

رؤية 2030:

تسعى شركة 100Jordan لتحقيق الرؤية الملكية لتطوير السياحة في الأردن مع التركيز على الاستدامة والتمكين.
وتبرهن هذه الإنجازات على التزام شركة 100Jordan بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في الأردن.

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■ 100Jordan



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■ Nedal Malo Alein


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