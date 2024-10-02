إنجازات شركة 100Jordan في عيدها الخامس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأسست شركة 100Jordan في عام 2020 برأس مال قدره مليون دينار أردني، بقيادة الدكتور نضال ملو العين. تسعى الشركة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن من خلال الاستناد إلى الرؤى الملكية.
المحطات الرئيسية:
. 2019: تأسيس الشركة الأم 100Jordan.
. 2022: تأسيس شركة "1010 للسياحة والفنادق" المتخصصة في التطوير العقاري والسياحي لجذب
الاستثمارات.
.1998: تأسيس وكالة التسويق والإعلام "Jordan Visions Marketing Agency"، التي تستند إلى تاريخ عائلي طويل في مجالات التجارة والصناعة.
المساهمات المجتمعية لشركة 100Jordan:
خلال جائحة كورونا:
. تجهيز عيادات الطوارئ في مستشفى النديم بمادبا ومستشفى الأميرة سلمى.
. توزيع بوابات التعقيم، الكمامات، والمعقمات على الوزارات والمؤسسات.
في مجال الرياضة:
.تجهيز عيادات الطب الرياضي للنادي الفيصلي ومدينة الأمير هاشم الرياضية.
. رعاية بطل الجمباز في أولمبياد باريس 2024 ورعاية البطولات الرياضية الإقليمية.
في مجال السياحة:
. تسويق وترويج الأردن في مونديال قطر 2022.
. تطوير مواقع سياحية مثل مكاروس والبترا.
في المؤتمرات الاقتصادية:
. رعاية مؤتمرات اقتصادية وتلفزيونية مثل "نيران صديقة".
. دعم مؤتمر ريادة الأعمال الذي نظمته جيدكو مع ESCWA.
المشاركات الدولية:
. حضور مؤتمرات دولية واقتصادية في البحر الميت، باريس، مصر، وغيرها.
. المشاركة في وفود اقتصادية إلى السعودية، العراق، الجزائر، والنرويج.
مؤهلات الدكتور نضال ملو العين:
. حاصل على دكتوراه في إدارة المشاريع وماجستير في الإدارة الاستراتيجية.
. لديه خبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير.
رؤية 2030:
تسعى شركة 100Jordan لتحقيق الرؤية الملكية لتطوير السياحة في الأردن مع التركيز على الاستدامة والتمكين.
وتبرهن هذه الإنجازات على التزام شركة 100Jordan بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في الأردن.
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■ 100Jordan
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■ Nedal Malo Alein
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