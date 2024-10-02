إنجازات شركة 100Jordan في عيدها الخامس



المحطات الرئيسية:

. 2019: تأسيس الشركة الأم 100Jordan.

. 2022: تأسيس شركة "1010 للسياحة والفنادق" المتخصصة في التطوير العقاري والسياحي لجذب

الاستثمارات.

.1998: تأسيس وكالة التسويق والإعلام "Jordan Visions Marketing Agency"، التي تستند إلى تاريخ عائلي طويل في مجالات التجارة والصناعة.



المساهمات المجتمعية لشركة 100Jordan:

خلال جائحة كورونا:

. تجهيز عيادات الطوارئ في مستشفى النديم بمادبا ومستشفى الأميرة سلمى.

. توزيع بوابات التعقيم، الكمامات، والمعقمات على الوزارات والمؤسسات.



في مجال الرياضة:

.تجهيز عيادات الطب الرياضي للنادي الفيصلي ومدينة الأمير هاشم الرياضية.

. رعاية بطل الجمباز في أولمبياد باريس 2024 ورعاية البطولات الرياضية الإقليمية.



في مجال السياحة:

. تسويق وترويج الأردن في مونديال قطر 2022.

. تطوير مواقع سياحية مثل مكاروس والبترا.



في المؤتمرات الاقتصادية:

. رعاية مؤتمرات اقتصادية وتلفزيونية مثل "نيران صديقة".

. دعم مؤتمر ريادة الأعمال الذي نظمته جيدكو مع ESCWA.



المشاركات الدولية:

. حضور مؤتمرات دولية واقتصادية في البحر الميت، باريس، مصر، وغيرها.

. المشاركة في وفود اقتصادية إلى السعودية، العراق، الجزائر، والنرويج.



مؤهلات الدكتور نضال ملو العين:

. حاصل على دكتوراه في إدارة المشاريع وماجستير في الإدارة الاستراتيجية.

. لديه خبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير.



رؤية 2030:



تسعى شركة 100Jordan لتحقيق الرؤية الملكية لتطوير السياحة في الأردن مع التركيز على الاستدامة والتمكين.

وتبرهن هذه الإنجازات على التزام شركة 100Jordan بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في الأردن.



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■ 100Jordan







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■ Nedal Malo Alein





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