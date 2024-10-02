وعد العلاج المناعي للسرطان: مستشفيات ألمانيا الرائدة

يُستخدم العلاج المناعي للسرطان في الطب منذ عقود. إنه أسرع مجال نمواً في طب الأورام وقد حقق انجازات في العديد من أنواع مثل سرطان الرئة، وسرطان الكلى، وسرطان الجلد، والعديد من أنواع اللمفوما (الأورام اللمفاوية)، واللوكيميا (ابيضاض الدم). تمت الموافقة على العلاج المناعي لعلاج العشرات من أنواع السرطان ويُعتبر علاج الخط الأول للعديد منها. غالباً ما يكون أكثر فعالية من علاجات السرطان التقليدية مثل العلاج الكيميائي، وفي كثير من الحالات يمكن أن يكمل النظام العلاجي القياسي لتحسين النتائج. إذا لم تكن علاجات السرطان المتقدمة متاحة بعد في بلدك، فيمكنك الخضوع لـ العلاج المناعي للسرطان في ألمانيا.

ما هو العلاج المناعي للسرطان وفوائده

العلاج المناعي هو فرع من فروع طب الأورام الذي يتضمن إتلاف أنسجة الورم بعوامل الجهاز المناعي. يمكن أن يكون العلاج المناعي إما سلبياً أو نشطاً. في الإصدار السلبي، يتم حقن الجزيئات الجاهزة التي تهاجم الورم في الجسم، بينما يُحفز العلاج المناعي النشط إنتاج العوامل المضادة للأورام داخلية المنشأ (الداخلية).

العلاج المناعي له فوائد عديدة، هذا النوع من العلاج:

● أقل سُمية، ويتم تحمله بشكل أفضل من العلاج الكيميائي، وله موانع أقل

● متوافق مع طرق علاج السرطان الأخرى، لذا فهو يُحسن نتائج السيطرة على السرطان

● لا يؤثر على ورم واحد فقط، بل يؤثر على الجسم بأكمله، وجميع النقائل والخلايا السرطانية

● أكثر فعالية من العلاج الكيميائي والعلاج الموجه في العديد من أنواع السرطان

بعض العلاجات المناعية تكون أيضاً ملائمة للمريض. العديد من الأدوية يمكن إعطاؤها مرة كل 2-4 أسابيع، وهو ما يميزها عن العلاج الكيميائي، والذي يتطلب إقامة طويلة في المستشفى والحقن بالترسيب المنتظم للأدوية على مدى عدة ساعات.

أنواع العلاج المناعي الشائعة

تاريخياً، كان أول علاج مناعي هو استخدام السيتوكينات: الإنترفيرون، والإنترلوكين، والجزيئات الأخرى التي تُحفز الاستجابة المناعية. اليوم، يتم استخدامها بشكل أقل تواتراً مما كانت عليه في الماضي، ولكنها لا تزال تُطبق في بعض أنواع السرطان.

مثبطات نقاط التفتيش أو مثبطات نقاط التفتيش المناعية أصبحت الطريقة الأكثر شيوعاً للعلاج المناعي للسرطان. تُستخدم العشرات من الأدوية من هذه المجموعة الدوائية في البلدان المتقدمة. يتم استخدامها في معظم أنواع السرطان، في أغلب الأحيان في المراحل المتقدمة، ولكنها تُستخدم أحياناً أيضاً في العلاج المساعد (بعد الجراحة). هذه الأدوية تحجب النقاط الرئيسية للمناعة: المستضدات السامة للخلايا CTLA-4 و PD-1 وروابطها (PD-L1 و PD-L2)، وبالتالي تقليل قدرة الورم على التهرُب من الاستجابة المناعية.

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة غالباً ما تُستخدم في حالات اللمفوما (الأورام اللمفاوية) وبعض الأورام الأخرى. تستهدف هذه الجزيئات أهدافاً محددة، وبالتالي يمكنها مهاجمة الخلايا الخبيثة. في بعض الأحيان يتم ربط المواد المشعة أو عوامل العلاج الكيميائي بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لتعزيز التأثير. مثل هذه الأجسام المضادة تُسمى بالأجسام المضادة المُترافقة.

الأنواع المبتكرة من العلاج المناعي

تستخدم مستشفيات العلاج المناعي الرائدة في ألمانيا علاجات مناعية جديدة وواعدة، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد البحث ولم يتم تضمينها في بروتوكولات علاج السرطان القياسية.

العلاج بالخلايا التائية CAR T-cell حقق بالفعل تقدماً كبيراً في علاج اللوكيميا، واللمفوما، والورم النقوي المتعدد. تمت الموافقة على العديد من الأدوية، ويتم البحث في العشرات منها، لذا من المتوقع أن تتوسع مؤشرات هذه الطريقة بشكل كبير في المستقبل القريب. يتضمن العلاج بالخلايا التائية CAR T-cell أخذ الخلايا المناعية الخاصة بالشخص، وتعديل الشريط الوراثي الخاص بها، وإعادتها إلى الجسم. تقوم الخلايا المعدلة بمهاجمة الورم، وتقليل حجمه، وفي بعض الأحيان تدمير جميع الأورام في الجسم بشكل كامل. الاستخدام الواسع النطاق لهذه الطريقة محدود حتى الآن بسبب تكلفتها العالية. معظم مستشفيات العلاج المناعي تُقدم العلاج بالخلايا التائية CAR T-cell عندما يتم تجربة علاجات أخرى ولكنها لم تعد فعالة.

في ألمانيا، العلاج المناعي باستخدام لقاحات السرطان يتم إعطاؤه بشكل متزايد. تمت الموافقة على عقارين فقط للاستخدام السريري: لسرطان البروستاتا، والورم الميلانيني (الميلانوما). لكن هناك عشرات الأدوية الأخرى قيد البحث. يمكن استخدام لقاحات السرطان الجديدة بالإضافة إلى العلاجات القياسية أو استخدامها عندما تصبح الطرق الأخرى للسيطرة على الورم الخبيث غير فعالة. لقاح السرطان يمكن أن يُعزز الاستجابة المناعية المضادة للورم. يتم استخدام أنواع مختلفة من اللقاحات في ألمانيا، ويظهر أفضل تأثير من خلال المستحضرات القائمة على الخلايا المتغصنة dendritic cells الذاتية للمريض.

الفيروسات الحالة للورم تُعد مجال آخر من مجالات العلاج المناعي الواعدة. تهاجم هذه الفيروسات الورم. حتى الآن، تمت الموافقة على دواء واحد فقط لعلاج الورم الميلانيني (الميلانوما)، وهناك العديد من الأدوية الأخرى التي تخضع للتجارب السريرية. في ألمانيا، غالباً ما تُستخدم الفيروسات الحالة للورم بالإضافة إلى لقاحات السرطان.

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