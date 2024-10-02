وعد العلاج المناعي للسرطان: مستشفيات ألمانيا الرائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يُستخدم
العلاج المناعي للسرطان في الطب منذ عقود. إنه أسرع مجال نمواً في طب الأورام وقد
حقق انجازات في علاج العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الرئة، وسرطان الكلى،
وسرطان الجلد، والعديد من أنواع اللمفوما (الأورام اللمفاوية)، واللوكيميا (ابيضاض
الدم). تمت الموافقة على العلاج المناعي لعلاج العشرات من أنواع السرطان ويُعتبر
علاج الخط الأول للعديد منها. غالباً ما يكون أكثر فعالية من علاجات السرطان
التقليدية مثل العلاج الكيميائي، وفي كثير من الحالات يمكن أن يكمل النظام العلاجي
القياسي لتحسين النتائج. إذا لم تكن علاجات السرطان المتقدمة متاحة بعد في بلدك،
فيمكنك الخضوع لـ العلاج المناعي للسرطان في ألمانيا.
ما
هو العلاج المناعي للسرطان وفوائده
العلاج المناعي هو فرع من فروع طب الأورام
الذي يتضمن إتلاف أنسجة الورم بعوامل الجهاز المناعي. يمكن أن يكون العلاج المناعي
إما سلبياً أو نشطاً. في الإصدار السلبي، يتم حقن الجزيئات الجاهزة التي تهاجم
الورم في الجسم، بينما يُحفز العلاج المناعي النشط إنتاج العوامل المضادة للأورام
داخلية المنشأ (الداخلية).
العلاج
المناعي له فوائد عديدة، هذا النوع من العلاج:
● أقل
سُمية، ويتم تحمله بشكل أفضل من العلاج الكيميائي، وله موانع أقل
● متوافق
مع طرق علاج السرطان الأخرى، لذا فهو يُحسن نتائج السيطرة على السرطان
● لا
يؤثر على ورم واحد فقط، بل يؤثر على الجسم بأكمله، وجميع النقائل والخلايا
السرطانية
● أكثر
فعالية من العلاج الكيميائي والعلاج الموجه في العديد من أنواع السرطان
بعض العلاجات
المناعية تكون أيضاً ملائمة للمريض. العديد من الأدوية يمكن إعطاؤها مرة كل 2-4
أسابيع، وهو ما يميزها عن العلاج الكيميائي، والذي يتطلب إقامة طويلة في المستشفى
والحقن بالترسيب المنتظم للأدوية على مدى عدة ساعات.
أنواع
العلاج المناعي الشائعة
تاريخياً، كان
أول علاج مناعي هو استخدام السيتوكينات: الإنترفيرون، والإنترلوكين، والجزيئات
الأخرى التي تُحفز الاستجابة المناعية. اليوم، يتم استخدامها بشكل أقل تواتراً مما
كانت عليه في الماضي، ولكنها لا تزال تُطبق في بعض أنواع السرطان.
مثبطات نقاط
التفتيش أو مثبطات نقاط التفتيش المناعية أصبحت الطريقة الأكثر شيوعاً للعلاج
المناعي للسرطان. تُستخدم العشرات من الأدوية من هذه المجموعة الدوائية في البلدان
المتقدمة. يتم استخدامها في معظم أنواع السرطان، في أغلب الأحيان في المراحل
المتقدمة، ولكنها تُستخدم أحياناً أيضاً في العلاج المساعد (بعد الجراحة). هذه
الأدوية تحجب النقاط الرئيسية للمناعة: المستضدات السامة للخلايا CTLA-4 و PD-1 وروابطها (PD-L1 و PD-L2)، وبالتالي تقليل
قدرة الورم على التهرُب من الاستجابة المناعية.
الأجسام
المضادة وحيدة النسيلة غالباً ما تُستخدم في حالات اللمفوما (الأورام اللمفاوية)
وبعض الأورام الأخرى. تستهدف هذه الجزيئات أهدافاً محددة، وبالتالي يمكنها مهاجمة
الخلايا الخبيثة. في بعض الأحيان يتم ربط المواد المشعة أو عوامل العلاج الكيميائي
بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لتعزيز التأثير. مثل هذه الأجسام المضادة تُسمى
بالأجسام المضادة المُترافقة.
الأنواع
المبتكرة من العلاج المناعي
تستخدم
مستشفيات العلاج المناعي الرائدة في ألمانيا علاجات مناعية جديدة وواعدة، بما في
ذلك تلك التي لا تزال قيد البحث ولم يتم تضمينها في بروتوكولات علاج السرطان
القياسية.
العلاج
بالخلايا التائية CAR T-cell حقق بالفعل تقدماً كبيراً في علاج اللوكيميا، واللمفوما، والورم
النقوي المتعدد. تمت الموافقة على العديد من الأدوية، ويتم البحث في العشرات منها،
لذا من المتوقع أن تتوسع مؤشرات هذه الطريقة بشكل كبير في المستقبل القريب. يتضمن
العلاج بالخلايا التائية CAR T-cell أخذ الخلايا المناعية الخاصة بالشخص، وتعديل الشريط الوراثي الخاص
بها، وإعادتها إلى الجسم. تقوم الخلايا المعدلة بمهاجمة الورم، وتقليل حجمه، وفي
بعض الأحيان تدمير جميع الأورام في الجسم بشكل كامل. الاستخدام الواسع النطاق لهذه
الطريقة محدود حتى الآن بسبب تكلفتها العالية. معظم مستشفيات العلاج المناعي تُقدم
العلاج بالخلايا التائية CAR T-cell عندما يتم تجربة علاجات أخرى ولكنها لم تعد فعالة.
في ألمانيا،
العلاج المناعي باستخدام لقاحات السرطان يتم إعطاؤه بشكل متزايد. تمت الموافقة على
عقارين فقط للاستخدام السريري: لسرطان البروستاتا، والورم الميلانيني
(الميلانوما). لكن هناك عشرات الأدوية الأخرى قيد البحث. يمكن استخدام لقاحات
السرطان الجديدة بالإضافة إلى العلاجات القياسية أو استخدامها عندما تصبح الطرق
الأخرى للسيطرة على الورم الخبيث غير فعالة. لقاح السرطان يمكن أن يُعزز الاستجابة
المناعية المضادة للورم. يتم استخدام أنواع مختلفة من اللقاحات في ألمانيا، ويظهر
أفضل تأثير من خلال المستحضرات القائمة على الخلايا المتغصنة dendritic cells الذاتية للمريض.
الفيروسات
الحالة للورم تُعد مجال آخر من مجالات العلاج المناعي الواعدة. تهاجم هذه
الفيروسات الورم. حتى الآن، تمت الموافقة على دواء واحد فقط لعلاج الورم
الميلانيني (الميلانوما)، وهناك العديد من الأدوية الأخرى التي تخضع للتجارب
السريرية. في ألمانيا، غالباً ما تُستخدم الفيروسات الحالة للورم بالإضافة إلى
لقاحات السرطان.
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