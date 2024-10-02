Wednesday, 02 October 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلاورد تنضم إلى برنامج روّاد الاستدامة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية

10/2/2024 2:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن انضمامها إلى برنامج "روّاد الاستدامة" التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية. تحت إشراف مجموعة السليمان، تم اختيار فلاورد إلى جانب شركات رائدة أخرى مثل "إكسترا"، "السعودية للشحن"، "جونسون كنترولز"، و"نسما" للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ودعم رؤية المملكة 2030.

تم الإعلان عن هذا البرنامج خلال حفل توقيع التزام خاص أقيم في جدة، حيث تعهد أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركات المنضمة حديثاً، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاورد، السيد/ محمد العريفي، بالتزامهم بالممارسات المستدامة، كما حضر الحفل ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيدين بجهود المملكة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060 ودفع التقدم البيئي والاجتماعي.

ستوفر مجموعة السليمان، التي تم اختيارها كإحدى "الشركات الرائدة" من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط نظير قيادتها في مجال الاستدامة، الإرشاد والدعم لشركة فلاورد، حيث ستشارك أفضل الممارسات والاستراتيجيات لدمج الاستدامة بشكل أعمق في عمليات فلاورد. من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تسريع مبادرات الاستدامة الخاصة بفلاورد، مما يتماشى مع رؤيتها لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد ، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن فخورون باختيارنا كإحدى الشركات المنضمة إلى برنامج روّاد الاستدامة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط. هذه الفرصة تتيح لنا التعلم من قادة الصناعة مثل مجموعة السليمان وتعزيز التزامنا بالممارسات المستدامة. في فلاورد، نحن ملتزمون بدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا، بدءاً من التوريد وحتى التوصيل، ونحن متحمسون للمساهمة في مستقبل مستدام للمملكة."

تم إطلاق برنامج "روّاد الاستدامة" رسمياً خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدمج الاستدامة في نماذج أعمالها. وبدعم من مجموعة السليمان و"Sustainability Excellence"، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستدامة، يعزز البرنامج التعاون والابتكار لدفع تأثير بيئي واجتماعي واقتصادي حقيقي.

يمثل انضمام فلاورد إلى هذا البرنامج خطوة هامة في مسيرتها نحو الاستدامة، كشركة رائدة في قطاع توصيل الورود والهدايا أونلاين، تستمر فلاورد في الابتكار وتبنّي ممارسات مستدامة، لضمان أن تسهم عملياتها بشكل إيجابي في المجتمعات والبيئة التي تخدمها. إن مشاركة الشركة في برنامج "روّاد الاستدامة" تعزز توافقها مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على الطاقة المتجددة، وتقليل الكربون، وتعزيز الممارسات التجارية المستدامة كأركان رئيسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

MENAFN02102024000072011014ID1108740603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث