وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مركز خدمات إربد الحكومي

MENAFN - Alghad Newspaper) زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الأربعاء، حاضنة ومسرعة الأعمال“جوردن ستارت” في منطقة إربد التنموية، والتي تُعدّ أحد المشاريع الرائدة في احتضان الأعمال الناشئة والاستثمار في الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى ناجحة ومستدامة.



وتهدف“جوردن ستارت” إلى توفير الدعم المادي والفني والتدريبي لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى واقع عملي، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة، وتعتبر أول حاضنة أعمال في شمال المملكة، بدأت عام 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة لومينوس للتعليم، بالشراكة مع الجمعية الملكية و”آي بارك”.

واطلع السميرات خلال الزيارة على عدد من المشاريع التي تم احتضانها في“جوردن ستارت”، واستمع إلى شرح حول أدوات الدعم والتمكين التي ساهمت في تحويل هذه المشاريع إلى قصص نجاح فعلية انعكست إيجابياً على التنمية المحلية، وتحسين أوضاع الرياديين الاقتصادية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

كما تجول في مرافق الحاضنة المتمثلة بمكاتب العمل للشركات ومختبر التصنيع الرقمي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن والمجهز بمجموعة من الآلات الرقمية والمعدات المخصصة لتصميم النماذج الأولية.

وأكد السميرات الاهتمام الحكومي بريادة الأعمال في الأردن ودعم بيئة الريادة والرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية، وذلك من خلال العمل على العديد من المحاور ضمن سياسة ريادة الأعمال التي تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لهذا القطاع وتذليل العوائق أمامه، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي و بالتركيز على المراحل المبكرة من توليد وتطوير الأفكار الخلاقة والواعدة من خلال برامج الدعم المختلفة وحاضنات والاعمال.

كما قام وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بزيارة تفقدية لمركز الخدمات الحكومي في محافظة إربد، حيث اطلع على آلية سير العمل في المركز والتي تضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، كما استمع لملاحظات المواطنين ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المركز، مؤكدا حرص الحكومة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية والتي سيتم الانتهاء من إنشائها وتشغيلها في محافظات المملكة كافة بحلول نهاية عام 2025 لتقديم تجربة متقدمة من خلال توفير خدمات نوعية للمواطنين.