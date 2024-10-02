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اقتصاد الظل.. ظاهرة متنامية وسط ضعف السياسات الاقتصادية

10/2/2024 2:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- بينما يستمر"الاقتصاد غير الرسمي" في الأردن بالاتساع، يؤكد خبراء أن تراكم التحديات الاقتصادية المحلية على مدار السنوات الماضية كضعف معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تداعيات جائحة كورونا أدت إلى تنامي هذا النوع من الاقتصاد وطنيا.
وأوضح الخبراء أن "اقتصاد الظل " الذي أمسى محليا حقيقة ثابتة ينطوي على آثار سلبية اقتصاديا في كثير من الأحيان، إلا أن "ليس كله شرا" فثمة جوانب إيجابية يحملها بين طياته.
وبحسب الخبراء، فإن أحد الجوانب السلبية التي يخلفها "الاقتصاد غير الرسمي" تتمثل في عدم حصول العاملين تحت مظلته على حماية اجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأمان الوظيفي وغيرها من حقوق العمل، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث، ما ينعكس على تراجع فعالية قوة العمل الأردنية، وقدرتها على المساهمة في العملية التنموية، إلى جانب خسارة خزينة الحكومة الأردنية إيرادات ضريبية كبيرة، نتيجة عدم دخول أنشطة هذا الاقتصاد في العملية الاقتصادية، فضلا عن ضعف معدلات الأجور داخل الاقتصاد الرسمي.
لكن في المقابل يؤكد الخبراء أن هنالك حزمة من الإيجابيات لهذا النوع من الاقتصاد وفق الخبراء، وعلى رأسها تخفيف الضغوط على الاقتصاد الرسمي الناجمة عن مشكلة البطالة، لاسيما وأن"الاقتصاد غير الرسمي" يمثل متنفسا للمتعطلين عن العمل بتوفيره بعض فرص العمل المؤقتة، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال ممارستها لبعض الأنشطة التجارية عن بعد، عدا عن تحسين المستوى المعيشي لبعض الأسر التي تمارس بعض الأنشطة التجارية والإنتاجية الموسمية المؤقتة.
وبهدف دمج "اقتصاد الظل" في العملية الاقتصادية الأردنية وتنظيمه، طالب الخبراء بأهمية التخطيط طويل الأجل لتحسين ظروف النمو الاقتصادي، إضافة إلى أهمية صياغة ترتيبات وسياسات من قبل الحكومة الجديدة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات المختصة.
ويضاف إلى ذلك أهمية تطوير الحكومة منظومة الأدوات التأمينية وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتخفيف كلف الاشتراك في برامج التأمين الصحي المختلفة، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات عن سوق العمل غير الرسمي، عدا عن ضمان احتفاظه بمكتسباته وتقديم المزيد من الحوافز والمزايا له، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية على أعماله.
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، ممارسة مجموعة من القطاعات وكيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها نقدا بعيدا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة.
وكان تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا، أشار إلى أن اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن، نتيجة للجذور العميقة لهذه الظاهرة محليا، والمتمثلة في معدلات النمو المتواضعة والمتقلبة، إضافة إلى ركود الإنتاجية، عدا عن تباطؤ وتيرة التحول الاقتصادي.
ويضاف إلى ذلك ضعف فرص العمل ونوعيتها خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب مشكلة ازدواجيات المعايير في سوق العمل، وأنظمة الحماية الاجتماعية المجزأة، وعدم كفاية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضاربت البيانات المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي في المملكة، إذ تشير أحدث دراسة محلية حول ذلك أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني في عام 2021 إلى أن حجم هذا الاقتصاد محليا تراوحت نسبته على مدى السنوات الماضية حول ما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2022 حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وأن
75 % من عمالة القطاع الخاص هي عمالة غير منظمة أيضا.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن توسع اقتصاد الظل محليا خلال السنوات الماضية يعود بشكل أساسي إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي التي فاقمت من مشكلة البطالة ومحدودية فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الرسمي مما دفع بالكثير إلى قبول العمل بفرص مؤقتة وغير مغطاة بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية(ضمان اجتماعي، تأمين صحي)، عدا عن ضعف معدلات الأجور داخل الاقتصاد الرسمي .
وبين المخامرة أن استيعاب "القطاع غير الرسمي"، لعدد كبير من الأيدي العاملة في ظل مشكلة البطالة المتنامية كان له أثر جيد في تقليص حجم الأعباء الاقتصادية والمعيشية لدى الكثير من الأسر، إضافة إلى مساهمته في رفع حجم الاستهلاك المحلي من خلال إتاحة الفرصة للعديد من الأسر المعوزة وكذلك بعض الطلبة وغيرهم من المواطنين على ممارسة أعمال تجارية وإنتاجية موسمية مؤقتة.
ويرى المخامرة أن لاتساع حجم"اقتصاد الظل"، أضرارا اقتصادية واجتماعية كبيرة ومنها عدم توفر أمان اجتماعي واقتصادي مستدام للأفراد الذين يعملون فيه، ما قد يجعلهم عرضة للاستغلال في وقت الأزمات، إلى جانب خسارة خزينة الحكومة الأردنية بعض الإيرادات الضريبية المتاحة، نتيجة عدم دخول هذا الاقتصاد، في معادلة الاقتصاد الوطني وبالتالي لم يمكن تحصيل الضرائب والرسوم منه.
وبقصد معالجة مشكلة اقتصاد الظل محليا، وحماية العاملين فيه وتنظيمه، دعا المخامرة إلى ضرورة صياغة ترتيبات وسياسات من قبل الحكومة الجديدة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات المختصة، لإيجاد صيغة معينة تضمن تسهيل دخول المنخرطين في هذا الاقتصاد بمنظومة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أهمية تطوير الحكومة منظومة الأدوات التأمينية وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتخفيف كلف الاشتراك في برامج التأمين الصحي المختلفة، فضلا عن تحسين مستويات الأجور، إلى جانب أهمية العمل على توفير قاعدة بيانات توثق عدد العاملين في هذا النوع من الاقتصاد من أجل تسهيل التعامل معهم في الأزمات.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، "حجم الاقتصاد غير الرسمي أحد المعايير والمؤشرات على قوة الاقتصاد، إذ كلما انخفض حجمه أشار ذلك لقوة الاقتصاد والعكس صحيح، وهو واقع الحال في الأردن" ، إذ هناك تقديرات ترفع مساهمته في حجم الناتج الإجمالي المحلي إلى 40 % وهذا حجم كبير جدا".
واعتبر زوانة أن تضخم حجم "الاقتصاد غير الرسمي" محليا، كان نتيجة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ فترة طويلة كتواضع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف الاستثمارات المتدفقة، وارتفاع معدل البطالة وغيرها.
وأكد زوانة أنه في ظل محدودية الخيارات، وجد كثيرون في"الاقتصاد غير الرسمي" ملجأ لإيجاد فرص العمل أو البدء في نشاط تجاري صغير، وهذا بلا شك أمر إيجابي.
وبين زوانة، أن اتساع حجم"الاقتصاد غير الرسمي" يتسبب بتداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وتتمثل هذه السلبيات في عدم قدرة المنظومة الضريبية للوصول لهذا الاقتصاد، وبالتالي تراجع الإيرادات العامة، مع ما يعانيه هيكلها من ضعف وضيق سواء بالاعتماد على الضريبة غير المباشرة بكل عيوبها أو بعدم وجود قاعدة بيانات عنه لدى الجهات الرسمية، ما يضعف القدره على التخطيط التنموي الفعال.
ويضاف إلى ذلك بحسب زوانة، عدم تمتع العاملين بهذا القطاع بمظلة الحماية الاجتماعية من ضمان وصحة وغيرها، ما ينعكس كذلك أيضا على تراجع فعالية قوة العمل الأردنية لعدم شمول عاملين القطاع بالعملية التدريبية والتأهيلية، وبالتالي ومع مرور الوقت تضعف فعالية قوة العمل الأردنية وقدرتها على المساهمة في العملية التنموية.
ويرى زوانة أن إدماج "اقتصاد الظل" في العملية الاقتصادية الأردنية يحتاج لتخطيط طويل الأجل وظروف نمو اقتصادي مرتفع ومستدام لإنجاح عملية الدمج، لكي يضمن أن من ينوى دمجه سيجد فرصة العمل المناسبة، إلى جانب أهمية توجه الحكومة لتأسيس قاعدة بيانات عن سوق العمل غير الرسمي وتتابع تطوراته وتفاصيله وتحولاته، عدا عن تسهيل الإجراءات والتشريعات التي تتيح شمول هذا النوع من الاقتصاد في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير "ظاهرة "اقتصاد الظل" في الأردن هي نتاج فجوة في الدخول وتوزيع الثروة وضعف التشريعات، نجم عنها بعد فترة طويلة بعض المشكلات الاقتصادية كالبطالة والفقر وضعف مستويات الأجور، إضافة إلى تدني معدلات النمو".
وأضاف البشير "على الحكومة أمام توسع هذا القطاع مضاعفة الجهود لإدماجه في المشهد الاقتصادي الرسمي بما يضمن احتفاظه بمكتسباته، وتسهيل إجراءات شموله بمظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم المزيد من الحوافز والمزايا له، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية إلى أعماله" داعيا أيضا إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات الضريبية والمالية بما يخدم تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن "الاقتصاد غير الرسمي"، ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم وتتباين في حجم انتشارها من دولة إلى أخرى، وكذلك مدى سلبيتها أو إيجابيتها.
وتابع " أن انتشار هذا النوع من الاقتصاد محليا له جانب إيجابي لا يمكن تجاوزه ويتمثل في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الرسمي الناجمة عن مشكلة البطالة، حيث كان "الاقتصاد غير الرسمي " متنفس للمتعطلين عن العمل على مدار السنوات الاخيرة بتوفيره بعض فرص العمل المؤقتة لهؤلاء.
وشدد عقل على أهمية عمل الحكومة على دمج "الاقتصاد غير الرسمي " في معادلة الاقتصاد الوطني، واتخاذ خطوات نحو شمول قطاعات اقتصاد الظل المختلفة والعاملين فيه، في مظلة الحماية الاجتماعية.

MENAFN02102024000072011014ID1108740594

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