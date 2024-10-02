تعيين طه مدربا لفريق الأهلي لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
عينت الهيئة الإدارية للنادي
الأهلي برئاسة عوني نغوي، محمد طه مدربا لفريق كرة اليد، خلفا للمدرب طلال قصقص.
ويخوض فريق الاهلي حاليا غمار منافسات دوري
أندية الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على فريق الكتة بينما خسر
مباراة كأس السوبر امام فريق السلط، في افتتاح الموسم الحالي.
ويقود طه تدريب الفريق الذي يقام اليوم استعدادا
لمواجهة فريق كفرسوم في الجولة الثانية من منافسات الدوري، والتي تقام عند الساعة
الخامسة من مساء يوم الجمعة.
وسبق للمدرب محمد طه، وأن اشرف على تدريبات
فريق الاهلي وحقق معه نتاىج مميزة، كما لعب مع الفريق مدة طويلة، مثلما عمل مساعدا
لمدرب المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة.
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