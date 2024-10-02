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تعيين طه مدربا لفريق الأهلي لكرة اليد

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - عينت الهيئة الإدارية للنادي الأهلي برئاسة عوني نغوي، محمد طه مدربا لفريق كرة اليد، خلفا للمدرب طلال قصقص.
ويخوض فريق الاهلي حاليا غمار منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على فريق الكتة بينما خسر مباراة كأس السوبر امام فريق السلط، في افتتاح الموسم الحالي.
ويقود طه تدريب الفريق الذي يقام اليوم استعدادا لمواجهة فريق كفرسوم في الجولة الثانية من منافسات الدوري، والتي تقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة.
وسبق للمدرب محمد طه، وأن اشرف على تدريبات فريق الاهلي وحقق معه نتاىج مميزة، كما لعب مع الفريق مدة طويلة، مثلما عمل مساعدا لمدرب المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة.

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