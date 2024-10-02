اتحاد الطائرة يسمي منتخب الرجال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
سمى اتحاد الكرة الطائرة بالتنسيق مع المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، تشكيل المنتخب الوطني للرجال، المشارك في البطولة العربية التي تنطلق بالبحرين مطلع الشهر المقبل.
وتنطلق تدريبات المنتخب الوطني يوم غد الخميس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب ، وسيتم تقليص القائمة التي طغت عليها عناصر الشباب إلى جانب بعض نجوم الخبرة، من قبل الحصري قبل تسمية الوفد الرسمي للبطولة العربية.
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