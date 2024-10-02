سحاب والعربي يتعادلان في كرة الأولى

سحاب والعربي يتعادلان في كرة الأولى
التاريخ
10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- افتتح فريق سحاب رصيده بدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب تعادله مع فريق العربي بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في ختام منافسات الأسبوع الثالث.
ونال سحاب نقطته الأولى، فيما ارتفع رصيد العربي الى النقطة الرابعة.
ويتصدر فريق يرموك عمان الترتيب فرق الدوري
برصيد 7 نقاط.
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