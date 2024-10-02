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سحاب والعربي يتعادلان في كرة الأولى

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- افتتح فريق سحاب رصيده بدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب تعادله مع فريق العربي بهدف لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في ختام منافسات الأسبوع الثالث.
ونال سحاب نقطته الأولى، فيما ارتفع رصيد العربي الى النقطة الرابعة.
ويتصدر فريق يرموك عمان الترتيب فرق الدوري برصيد 7 نقاط.

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