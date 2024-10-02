عليا حسن: نأمل بزيادة فرق المحترفات لتجنب هبوط النصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تمنت لاعبة فريق النصر عليا حسن، أن يتخذ اتحاد الكرة قرارا بزيادة عدد فرق المحترفات للموسم الكروي المقبل 2025، بدلا من قرار الإبقاء البطولة بمشاركة 6 فرق، والذي يساهم في عدم تطور الكرة النسوية بالصورة المطلوبة.
وبينت حسن في حديثها لـ"الغد"، أن فكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم، يتردد صداها في أوساط الكرة النسوية حاليا، علما بأن فريقها النصر احتل المركز السادس والأخير على سلم ترتيب دوري المحترفات مع نهاية الموسم الحالي، ما يعني هبوطه في حال تمسك الاتحاد برأيه.
وأشارت حسن إلى أن فكرة تطبيقها خلال سنوات ماضية، وهي تؤيد استمرارها هذا الموسم، وأضافت، "هناك فوائد عديدة للكرة النسوية من أجل التطوير في حال زيادة عدد الفرق إلى 7 أو 8، وذلك من خلال إبقاء اللاعبات في فورمة اللعب بخوض أكبر عدد من المباريات، وإقامة الدوري على فترة زمنية أطول، نظرا لإقامة منافسات الموسم عادة خلال 5 أشهر".
ولفتت حسن (20 عاما)، إلى أن تغير الأجهزة الفنية على النصر، من خلال تولي 3 مدربين الفريق خلال الموسم الحالي، ساهم بصورة كبيرة في تذيل الفريق جدول الترتيب مع نهاية بطولة الدوري، متمنية قرار إلغاء الهبوط الذي يؤدي إلى استمرار لاعبات النصر اللواتي يمتلكن خبرات جيدة باللعب في دوري المحترفات.
وتابعت، "نجحنا بإثبات ذاتنا أول من أمس عبر الظفر بالميدالية البرونزية ببطولة الكأس، بالفوز على وصيف دوري المحترفات فريق عمان اف سي، ولدينا من الإمكانيات الفنية الكثير لتقديمها مستقبلا، إلا أن مشاكل إدارية وظروفا خارجة عن إرادتنا ساهمت في الهبوط لدوري الدرجة الأولى".
وبدأت عليا مسيرتها الكروية مع أكاديمية "خطوات" بسن 14 عاما، وغادرت مع الفريق لعامين متتاليين لخوض بطولات في النرويج، قبل أن تنضم إلى نادي عمان لموسم واحد، دون أن تحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي، وانتقلت في العام 2019 قبل انطلاق أول دوري محترفات لفريق النصر، الذي شاركت معه في جميع النسخ البطولة بنظامها الحالي.
وأردفت، "نلاحظ إقبالا كبيرا من اللاعبات لممارسة كرة القدم في الفترة الحالية، وهو ما كان صعبا في السنوات الماضية بسبب عدم تقبل الأهالي أن تمارس الأنثى الرياضة وكرة القدم بشكل خاص، وهو ما واجهته في البداية على الصعيد الشخصي، قبل أن أتلقى دعما كبيرا من عائلتي مؤخرا".
وترى حسن أن تطور الكرة النسوية يأتي من خلال زيادة الدعم المالي للأندية، ما سينعكس بصورة مباشرة على اللاعبات، من حيث تفرغهن لممارسة كرة القدم فقط بدلا من اللعب والعمل كما هو الحال عند غالبية اللاعبات حاليا.
وزادت، "التطوير يأتي أيضا من خلال اللعب على ملاعب عشب طبيعي بدلا من ملعب البولو الذي أصبحت أرضيته متهالكة وغير صالحة للعب، إضافة إلى زيادة عدد المباريات والبطولات من خلال إضافة بطولة كأس السوبر مثلا".
وتحلم مدافعة فريق النصر في خطوتها المقبلة بالاحتراف في الخارج، وتمثيل الكرة النسوية الأردنية خير تمثيل، لثقتها في نفسها، بعد أن حققت حلمها الأول باللعب مع منتخب السيدات بعمر صغير.
وأكدت حسن أن منتخب السيدات يعيش فترة جيدة تحت قيادة المدرب ماهر أبو هنطش، مؤكدة بأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركات إيجابية نظرا لاعتماد المدرب بشكل كبير على اللاعبات الموهوبات من الداخل والخارج، ومنح فرصة المشاركة للاعبات الشابات لتكوين فريق منافس قاريا.
الجدير بالذكر أن عليا قد مثلت المنتخب الوطني في مباراتين أمام فلسطين، وذلك في بطولة غرب آسيا في العام 2022 التي أقيمت في عمان، والثانية لحساب البطولة نفسها في العام الحالي بالسعودية، ونجح "النشميات" بالتتويج في المرتين.
MENAFN02102024000072011014ID1108740585