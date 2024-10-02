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عليا حسن: نأمل بزيادة فرق المحترفات لتجنب هبوط النصر

10/2/2024 2:50:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تمنت لاعبة فريق النصر عليا حسن، أن يتخذ اتحاد الكرة قرارا بزيادة عدد فرق المحترفات للموسم الكروي المقبل 2025، بدلا من قرار الإبقاء البطولة بمشاركة 6 فرق، والذي يساهم في عدم تطور الكرة النسوية بالصورة المطلوبة.
وبينت حسن في حديثها لـ"الغد"، أن فكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم، يتردد صداها في أوساط الكرة النسوية حاليا، علما بأن فريقها النصر احتل المركز السادس والأخير على سلم ترتيب دوري المحترفات مع نهاية الموسم الحالي، ما يعني هبوطه في حال تمسك الاتحاد برأيه.
وأشارت حسن إلى أن فكرة تطبيقها خلال سنوات ماضية، وهي تؤيد استمرارها هذا الموسم، وأضافت، "هناك فوائد عديدة للكرة النسوية من أجل التطوير في حال زيادة عدد الفرق إلى 7 أو 8، وذلك من خلال إبقاء اللاعبات في فورمة اللعب بخوض أكبر عدد من المباريات، وإقامة الدوري على فترة زمنية أطول، نظرا لإقامة منافسات الموسم عادة خلال 5 أشهر".
ولفتت حسن (20 عاما)، إلى أن تغير الأجهزة الفنية على النصر، من خلال تولي 3 مدربين الفريق خلال الموسم الحالي، ساهم بصورة كبيرة في تذيل الفريق جدول الترتيب مع نهاية بطولة الدوري، متمنية قرار إلغاء الهبوط الذي يؤدي إلى استمرار لاعبات النصر اللواتي يمتلكن خبرات جيدة باللعب في دوري المحترفات.
وتابعت، "نجحنا بإثبات ذاتنا أول من أمس عبر الظفر بالميدالية البرونزية ببطولة الكأس، بالفوز على وصيف دوري المحترفات فريق عمان اف سي، ولدينا من الإمكانيات الفنية الكثير لتقديمها مستقبلا، إلا أن مشاكل إدارية وظروفا خارجة عن إرادتنا ساهمت في الهبوط لدوري الدرجة الأولى".
وبدأت عليا مسيرتها الكروية مع أكاديمية "خطوات" بسن 14 عاما، وغادرت مع الفريق لعامين متتاليين لخوض بطولات في النرويج، قبل أن تنضم إلى نادي عمان لموسم واحد، دون أن تحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي، وانتقلت في العام 2019 قبل انطلاق أول دوري محترفات لفريق النصر، الذي شاركت معه في جميع النسخ البطولة بنظامها الحالي.
وأردفت، "نلاحظ إقبالا كبيرا من اللاعبات لممارسة كرة القدم في الفترة الحالية، وهو ما كان صعبا في السنوات الماضية بسبب عدم تقبل الأهالي أن تمارس الأنثى الرياضة وكرة القدم بشكل خاص، وهو ما واجهته في البداية على الصعيد الشخصي، قبل أن أتلقى دعما كبيرا من عائلتي مؤخرا".
وترى حسن أن تطور الكرة النسوية يأتي من خلال زيادة الدعم المالي للأندية، ما سينعكس بصورة مباشرة على اللاعبات، من حيث تفرغهن لممارسة كرة القدم فقط بدلا من اللعب والعمل كما هو الحال عند غالبية اللاعبات حاليا.
وزادت، "التطوير يأتي أيضا من خلال اللعب على ملاعب عشب طبيعي بدلا من ملعب البولو الذي أصبحت أرضيته متهالكة وغير صالحة للعب، إضافة إلى زيادة عدد المباريات والبطولات من خلال إضافة بطولة كأس السوبر مثلا".
وتحلم مدافعة فريق النصر في خطوتها المقبلة بالاحتراف في الخارج، وتمثيل الكرة النسوية الأردنية خير تمثيل، لثقتها في نفسها، بعد أن حققت حلمها الأول باللعب مع منتخب السيدات بعمر صغير.
وأكدت حسن أن منتخب السيدات يعيش فترة جيدة تحت قيادة المدرب ماهر أبو هنطش، مؤكدة بأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركات إيجابية نظرا لاعتماد المدرب بشكل كبير على اللاعبات الموهوبات من الداخل والخارج، ومنح فرصة المشاركة للاعبات الشابات لتكوين فريق منافس قاريا.
الجدير بالذكر أن عليا قد مثلت المنتخب الوطني في مباراتين أمام فلسطين، وذلك في بطولة غرب آسيا في العام 2022 التي أقيمت في عمان، والثانية لحساب البطولة نفسها في العام الحالي بالسعودية، ونجح "النشميات" بالتتويج في المرتين.

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