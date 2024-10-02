سرقة منازل في تل أبيب أثناء الهجوم الإيراني

MENAFN - Alghad Newspaper)ووسط صفارات الإنذار من الغارات الجوية والسكان الذين يبحثون عن مأوى، اقتحم لص عدة منازل في حي ليفينسكي الجنوبي في تل أبيب.



وقال إيدان ماتالون، وهو أحد السكان المحليين، إن ممتلكات جيرانه سُرقت أثناء وجودهم في الملاجئ.



وتابع ماتالون لموقع صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلي: ((بعد انتهاء صفارات الإنذار، عدنا إلى المنزل وأدركنا أن لصّاً اقتحمه في حين كنا في الملجأ. رأيت على كاميرا المراقبة الخاصة بي أن شخصاً دخل إلى درج المبنى قبل ساعة من صفارات الإنذار واختبأ هناك)).



وقالت إسرائيل إن طهران أطلقت خلال الهجوم الليلي أكثر من 180 صاروخاً باليستياً.



وأعلنت إسرائيل أن ((حزب الله)) أطلق نحو 100 صاروخ من لبنان، باتجاه شمال إسرائيل، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في 20 رشقة منفصلة.



وفي إحدى تلك الهجمات، أطلق ((حزب الله)) المدعوم من إيران نحو 20 صاروخاً باتجاه منطقة خليج حيفا، التي سقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة ((يديعوت أحرونوت)) اليوم. وفي وقت سابق، جرى إطلاق نحو 30 صاروخاً، باتجاه الجليل، تم اعتراض معظمها.



وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، بعد أن احتشد إسرائيليون في الملاجئ. وانبطح مراسلون من التلفزيون الرسمي أرضاً أثناء بث مباشر، وفق الصحيفة. وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن بعض هذه الصواريخ أصاب وسط وجنوب إسرائيل، وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسبب الشظايا.



وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بأن تدفع ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل اليوم الثلاثاء، في حين قالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابل ((بدمار واسع النطاق))، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.-(وكالات)