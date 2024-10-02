5 مواضيع حساسة يجب أن تناقشها مع شريك حياتك قبل الزواج

وتعتبر بيجار، مؤسسة "AisleTalk" في نيويورك، من الداعمين الرئيسيين لضرورة الحديث عن هذه المواضيع قبل التفكير في الزواج، مشيرة إلى أن تأجيل هذه النقاشات إلى ما بعده قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية، حسب صحيفة ديلي ميل، البريطانية.



الحديث عن الأطفال

تنصح بيجار بضرورة مناقشة الرغبة في إنجاب الأطفال وعددهم، وكذلك التحدث عن الرؤية المستقبلية لتربية الأطفال.



وأشارت إلى أن هذه النقاشات يجب أن تتعمق في كيفية تربية الشريك في طفولته، وما هي العلاقة التي كانت تربطه بوالديه، وكيف يتصور دوره كوالد في المستقبل.



بالإضافة إلى ذلك، توصي بيجار بقضاء وقت مع الأطفال كزوجين، سواء كانوا أطفالًا لأصدقاء أو أقارب، لاكتشاف كيفية التعامل مع الضغط الذي قد يرافق رعاية الأطفال وما هي احتياجات كل طرف في تلك الظروف.



مناقشة الأمور المالية

رغم أن الحديث عن المال قد يكون موضوعًا غير مريح لبعض الأزواج، إلا أن بيجار تؤكد أنه من الضروري جدًا مناقشته لتفادي المشكلات المستقبلية.



ترى بيجار أن المال يلعب دورًا كبيرًا في تحديد توقعات الشريكين بشأن الحياة الزوجية، كما أن الطريقة التي يتعامل بها الشخص مع المال قد تتأثر بتجارب طفولته.



وتشير إلى أهمية التحدث عن كيفية التعامل مع المال، سواء من ناحية الإنفاق أو الادخار، لما يحمله من تأثيرات عاطفية وسلوكية قد تؤثر على العلاقة.



دور الأسرة الممتدة

تنصح بيجار الأزواج بمناقشة مدى تواجد العائلة في حياتهم المستقبلية، ودور الأهل والأقارب في تربية الأبناء، إضافة إلى كيفية التعامل مع الوالدين المسنين.



وتؤكد أن هذه المواضيع قد لا تحتاج إلى حلول فورية، لكنها تتطلب فهمًا مشتركًا بين الزوجين لما قد يواجهانه في المستقبل.



الثقافة والدين

إذا كان أحد الشريكين يتبع ديانة معينة أو ينتمي لثقافة معينة تختلف عن الآخر، فإن مناقشة هذه الفروق قبل الزواج تعتبر أمرًا بالغ الأهمية. تشير بيجار إلى ضرورة التفاهم حول القيم التي يرغب الزوجان في نقلها إلى حياتهم المشتركة، خاصة إذا كان لديهما خطط لإنجاب أطفال.



هل تتعارض هذه القيم مع قيم الشريك؟ وما هو التأثير المحتمل على الأبناء إذا نشأوا في بيئة ثقافية أو دينية مختلطة؟ هذه الأسئلة يجب أن تُطرح ويُناقش تأثيرها المحتمل على الحياة الأسرية.



الحياة الجنسية

أخيرًا، تؤكد بيجار على أهمية التحدث عن الحياة الجنسية بين الزوجين، مشيرة إلى أن التفاهم في هذا المجال يعد أساسًا للعلاقة الناجحة.



وتنصح الأزواج بالتحلي بالانفتاح والصراحة عند الحديث عما يشعرهم بالراحة أو بعدم الراحة في العلاقة الحميمة.



كما تشدد على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة للتعامل مع أي تغيرات قد تطرأ على هذا الجانب من العلاقة.



تؤكد بيجار أن هذه المواضيع الخمسة يجب أن تكون جزءًا من أي نقاش جدي قبل اتخاذ قرار للزواج.



فالحوار الصريح والمفتوح حول هذه الأمور يسهم في تأسيس علاقة زوجية متينة، ويجنب الزوجين الكثير من المشكلات التي قد تنشأ في المستقبل. وكالات

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