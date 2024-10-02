غلاية المياه الكهربائية.. كيف تؤثر على صحتك؟

MENAFN - Alghad Newspaper)"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أضرار استخدام غلاية المياه البلاستيكية، وفقًا لموقع "Health".



هل غلايات المياه البلاستيكية (الكاتل) غير صحية؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدام غلايات الميه المصنوعة من البلاستيك، قد تسبب مخاطر مضاعفة عن المصنوعة من الأنواع الأخرى، مثل:



- تسرب المواد الكيميائية، فهناك بعض أنواع البلاستيك تحتوي على مواد كيميائية قد تتسرب إلى الماء عند الغليان، خاصة مع كثرة الاستخدام.



- الحرارة العالية المستخدمة في غلي الماء قد تغير من خواص البلاستيك، مما يؤدي إلى تسرب جزيئات صغيرة منه إلى الماء.



ما هي المخاطر الصحية المحتملة لاستخدام غلاية المياه البلاستيكية؟

قد يسبب استخدام غلاية المياه البلاستيكية باستمرار عددًا من المخاطر الصحية المحتملة، مثل:



- قد تسبب المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك مشاكل هضمية، مثل الغثيان والإسهال والشعور بالتوعك.



- تراكم السموم المتسربة من البلاستيك قد يؤثر على الجهاز العصبي والمخ، ولكن على المدى الطويل.



- تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام الغلاية البلاستيكية قد يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات في الجسم.



نصائح للوقاية من المشكلات الصحية المحتملة التي قد يسببها الكاتيل

يمكن اتباع بعض النصائح لتقليل فرص التعرض للمشاكل الصحية الناتجة عن استخدام الكاتيل، عن طريق اتباع ما يلي:



- تجنب استخدام غلاية المياه المصنوعة من البلاستيك.

- اختيار نوع جيد، مصنوع من الاستانلس.

- عدم استخدام الغلاية بشكل مفرط.

- تغيير المياه باستمرار، وتجنب غلي المياه أكثر من مرة.

- غسل الكاتل جيدًا بالماء الجاري والصابون.