غلاية المياه الكهربائية.. كيف تؤثر على صحتك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتمد بعض الأشخاص على استخدام غلاية المياه الكهربائية (الكاتل)، من أجل إعداد مشروبات ساخنة سريعة، ولكن، قد يسبب ذلك بعض المخاطر لصحية المحتملة على المدى الطويل، وقد تزداد تلك التأثيرات الضارة إذا كانت الغلاية مصنوعة من البلاستيك.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أضرار استخدام غلاية المياه البلاستيكية، وفقًا لموقع "Health".
هل غلايات المياه البلاستيكية (الكاتل) غير صحية؟
تشير بعض الأبحاث إلى أن استخدام غلايات الميه المصنوعة من البلاستيك، قد تسبب مخاطر مضاعفة عن المصنوعة من الأنواع الأخرى، مثل:
- تسرب المواد الكيميائية، فهناك بعض أنواع البلاستيك تحتوي على مواد كيميائية قد تتسرب إلى الماء عند الغليان، خاصة مع كثرة الاستخدام.
- الحرارة العالية المستخدمة في غلي الماء قد تغير من خواص البلاستيك، مما يؤدي إلى تسرب جزيئات صغيرة منه إلى الماء.
ما هي المخاطر الصحية المحتملة لاستخدام غلاية المياه البلاستيكية؟
قد يسبب استخدام غلاية المياه البلاستيكية باستمرار عددًا من المخاطر الصحية المحتملة، مثل:
- قد تسبب المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك مشاكل هضمية، مثل الغثيان والإسهال والشعور بالتوعك.
- تراكم السموم المتسربة من البلاستيك قد يؤثر على الجهاز العصبي والمخ، ولكن على المدى الطويل.
- تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام الغلاية البلاستيكية قد يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات في الجسم.
نصائح للوقاية من المشكلات الصحية المحتملة التي قد يسببها الكاتيل
يمكن اتباع بعض النصائح لتقليل فرص التعرض للمشاكل الصحية الناتجة عن استخدام الكاتيل، عن طريق اتباع ما يلي:
- تجنب استخدام غلاية المياه المصنوعة من البلاستيك.
- اختيار نوع جيد، مصنوع من الاستانلس.
- عدم استخدام الغلاية بشكل مفرط.
- تغيير المياه باستمرار، وتجنب غلي المياه أكثر من مرة.
- غسل الكاتل جيدًا بالماء الجاري والصابون.
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