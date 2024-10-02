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أجواء الخريف في عمان: ٥ وجبات شهية ودافئة

10/2/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع اقتراب الطقس البارد وظهور السترات الدافئة، تستعد المطاعم والمقاهي في عمان لاستقبال نكهات الخريف. من التوابل العطرية إلى الحلويات الشهية والشوربات الدافئة، هذه المطاعم والمقاهي تقدم لكم أشهى الأطباق التي تتماشى مع أجواء الخريف.

كريم داين آوت "Careem DineOut" متاح لجميع مشتركي كريم بلس "Careem Plus"، وهو تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف وتقديم الخصومات على المطاعم، مما يضمن للجميع الاستمتاع بأفضل تجربة طعام من حيث الجودة والقيمة بغض النظر عن ما يتوقون إليه من نكهات! ومع خصومات تصل إلى 50% على مئات المقاهي والمطاعم المفضلة في عمّان، يقدم كريم داين آوت تجارب طعام متنوعة، فلن تفوتك تلك الجواهر المخفية التي تؤكد أن في الأردن مشهد للطعام والشراب نابضًا بالحياة!


سواء كنت من عشاق نكهة البامبكن سبايس أو من محبي الحلويات، إليك خمسة أماكن على كريم داين آوت "Careem DineOut" تقدم أطباقاً لا بد من تجربتها احتفالاً بموسم الخريف:


1. Sugar Daddy's Bakery
الموقع: فروع مختلفة حول عمان
الخصم: 15%
الطبق الخريفي المميز: كيك البامبكن بيكان بالكراميل المملح ولاتيه البامبكن سبايس. الخريف يعني الاستمتاع بالحلويات الشهية. كيك البامبكن بيكان بالكراميل المملح (متوفر أيضاً على شكل كب كيك!) يجمع بين النكهات الحلوة والمكسرات مع لمسة من التوابل. أطلب هذا الكيك المميز مع لاتيه البامبكن سبايس لتستمتع بتجربة خريفية مثالية.



2. Azul Bakery
الموقع: عبدون ومكة مول
الخصم: 15%
الطبق الخريفي المميز: تارت البيكان
تارت البيكان في Azul Bakery هي كل ما تحتاجه لتدفئة قلبك في يوم خريفي منعش. مع قشرة ذهبية هشة وبيكان مكرمل حلو، هذا الحلى هو احتفال بأفضل نكهات الموسم. إنه الرفيق المثالي لمشروب دافئ وأنت تستمتع بأجواء الطقس الباردة.






3. Milk Cake Bakery
الموقع: الدوار السابع
الخصم: 10%
الطبق الخريفي المميز: رول البيكان
إذا كنت من عشاق السينابون، فإن رول البيكان في Milk Cake Bakery سيرتقي بشهيتك الخريفية إلى مستوى جديد. طري وغني بالنكهات مع بيكان مكرمل يضيف قرمشة حلوة، هذا الرول هو مثال للراحة الخريفية. إنه الطريقة المثالية لبدء صباح بارد أو الاستمتاع به كوجبة خفيفة بعد الظهر.







4. Dot Sugar
الموقع: فروع مختلفة حول عمان
الخصم: 15%
الطبق الخريفي المميز: تشوروز (نوتيلا، شوكولاتة داكنة، شوكولاتة بيضاء، لوتس، بوينو، فستق)
تشوروز Dot Sugar هي المتعة المثالية في أي وقت من السنة، لكنها تكون أكثر إشباعاً عندما يبرد الطقس. مع مجموعة متنوعة من الصوصات مثل النوتيلا واللوتس أو الفستق، هذه التشوروز المقرمشة هي طريقة ممتعة لاحتضان الجانب الحلو من الخريف. مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء أو للاحتفاظ بها لنفسك!






5. Casper and Gambini's
الموقع: عبدون
الخصم: 15%
الطبق الخريفي المميز: شوربة الجزر والزنجبيل
إذا كنت تبحث عن طبق مالح لتدفئة جسمك، فإن شوربة الجزر والزنجبيل من Casper and Gambini's هي ما تحتاجه تماماً. مغطاة بشرائح اللوز وبذور اليقطين، هذه الشوربة الكريمية الغنية بالنكهات ستدفئ قلبك وتُقدم مع خبز طري، وهي الوجبة المثالية لأمسية خريفية باردة.







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