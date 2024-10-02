أجواء الخريف في عمان: ٥ وجبات شهية ودافئة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع اقتراب الطقس البارد وظهور السترات
الدافئة، تستعد المطاعم والمقاهي في عمان لاستقبال نكهات الخريف. من التوابل العطرية إلى الحلويات الشهية والشوربات الدافئة، هذه المطاعم
والمقاهي تقدم لكم أشهى الأطباق التي تتماشى مع أجواء الخريف.
كريم داين آوت "Careem DineOut" متاح لجميع مشتركي كريم بلس "Careem
Plus"، وهو تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف وتقديم الخصومات على المطاعم، مما
يضمن للجميع الاستمتاع بأفضل تجربة طعام من حيث الجودة والقيمة بغض النظر عن ما
يتوقون إليه من نكهات! ومع خصومات تصل إلى 50% على مئات
المقاهي والمطاعم المفضلة في عمّان، يقدم كريم داين آوت تجارب طعام متنوعة، فلن
تفوتك تلك الجواهر المخفية التي تؤكد أن في الأردن مشهد للطعام والشراب نابضًا
بالحياة!
سواء كنت من عشاق نكهة البامبكن سبايس أو من
محبي الحلويات، إليك خمسة أماكن على كريم داين آوت "Careem DineOut" تقدم أطباقاً لا بد من تجربتها احتفالاً بموسم الخريف:
1. Sugar Daddy's Bakery
الموقع: فروع مختلفة حول عمان
الخصم: 15%
الطبق الخريفي
المميز: كيك البامبكن
بيكان بالكراميل المملح ولاتيه البامبكن سبايس. الخريف يعني
الاستمتاع بالحلويات الشهية. كيك البامبكن بيكان بالكراميل المملح (متوفر أيضاً على شكل كب كيك!) يجمع بين النكهات الحلوة والمكسرات مع لمسة من
التوابل. أطلب هذا الكيك المميز مع لاتيه البامبكن سبايس لتستمتع بتجربة خريفية
مثالية.
2. Azul Bakery
الموقع: عبدون ومكة مول
الخصم: 15%
الطبق الخريفي
المميز: تارت البيكان
تارت البيكان في Azul Bakery هي كل ما تحتاجه لتدفئة قلبك في يوم خريفي منعش. مع قشرة ذهبية
هشة وبيكان مكرمل حلو، هذا الحلى هو احتفال بأفضل نكهات الموسم. إنه الرفيق المثالي لمشروب دافئ وأنت تستمتع بأجواء الطقس الباردة.
3. Milk Cake Bakery
الموقع: الدوار السابع
الخصم: 10%
الطبق الخريفي
المميز: رول البيكان
إذا كنت من عشاق السينابون، فإن رول البيكان
في Milk
Cake Bakery سيرتقي بشهيتك الخريفية إلى
مستوى جديد. طري وغني بالنكهات مع بيكان مكرمل يضيف قرمشة حلوة، هذا الرول هو مثال
للراحة الخريفية. إنه الطريقة المثالية لبدء صباح بارد أو
الاستمتاع به كوجبة خفيفة بعد الظهر.
4. Dot Sugar
الموقع: فروع مختلفة حول عمان
الخصم: 15%
الطبق الخريفي
المميز: تشوروز (نوتيلا، شوكولاتة داكنة، شوكولاتة بيضاء، لوتس، بوينو، فستق)
تشوروز Dot Sugar هي المتعة المثالية في أي وقت من السنة، لكنها تكون أكثر إشباعاً عندما يبرد الطقس. مع مجموعة متنوعة من الصوصات مثل النوتيلا واللوتس أو الفستق، هذه التشوروز
المقرمشة هي طريقة ممتعة لاحتضان الجانب الحلو من الخريف. مثالية
للمشاركة مع العائلة والأصدقاء أو للاحتفاظ بها لنفسك!
5. Casper and Gambini's
الموقع: عبدون
الخصم: 15%
الطبق الخريفي
المميز: شوربة الجزر
والزنجبيل
إذا كنت تبحث عن طبق مالح لتدفئة جسمك، فإن
شوربة الجزر والزنجبيل من Casper and Gambini's هي ما تحتاجه تماماً. مغطاة بشرائح اللوز وبذور اليقطين، هذه الشوربة الكريمية الغنية بالنكهات
ستدفئ قلبك وتُقدم مع خبز طري، وهي الوجبة المثالية لأمسية خريفية باردة.
يمكنكم الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات
كريم، بما في ذلك كريم داين آوت، عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر أبل، جوجل بلاي، أو عبر تحميل مباشر لنظام أندرويد.
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