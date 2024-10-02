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افتتاح معرض الترحال الرعوي في معهد ثربانتس

10/2/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - افتتح مساء أول من أمس، في معهد (ثربانتس) الإسباني بجبل عمان، المعرض الفني "الترحال الرعوي - السهول في حركة دائمة"، للفنان الفنزويلي هكتور باليرا كاسامايور.
وتضمن المعرض الذي حضر افتتاحه السفير الإسباني في الأردن، ميغيل دي لوكاس، والسفير الفنزويلي، عمر بيلما، ومديرة المعهد، يولاندا سولير يولندا سولير، 31 صورة فوتوغرافية، تعكس رؤية شاملة عن الترحال الرعوي في السهول الفنزويلية.
وسيستمر معرض "الترحال الرعوي" الذي قدمته سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في الأردن للمعهد، حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يوثق شكلاً من أشكال الرعي يتمثل في التنقل الموسمي الطويل للماشية بين مناطق جغرافية أو مناخية مختلفة على طول طرق هجرة محددة، حيث تتنقل في الربيع والخريف، آلاف الحيوانات في قطعان يقودها الرعاة، وأحياناً على ظهور الخيل وأحياناً أخرى برفقة عائلاتهم، حيث يتبعون دائماً الطرق نفسها، مثل "الكنياداس" في إسبانيا أو "التراتوري" في إيطاليا.
ويمتلك الرعاة معرفة كبيرة بإدارة الأراضي والموارد، وتربية الحيوانات والحرف المتعلقة بإنتاج الغذاء أو المواد المختلفة، مما يعني أن الترحال يعتبر من أكثر أساليب تربية الماشية استدامة وفعالية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أعلنت "الترحال الرعوي"، تراثًا غير مادي للبشرية العام الماضي. -(بترا)

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