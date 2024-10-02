افتتاح معرض الترحال الرعوي في معهد ثربانتس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - افتتح مساء أول من أمس، في معهد (ثربانتس) الإسباني بجبل عمان، المعرض الفني "الترحال الرعوي - السهول في حركة دائمة"، للفنان الفنزويلي هكتور باليرا كاسامايور.
وتضمن المعرض الذي حضر افتتاحه السفير الإسباني في الأردن، ميغيل دي لوكاس، والسفير الفنزويلي، عمر بيلما، ومديرة المعهد، يولاندا سولير يولندا سولير، 31 صورة فوتوغرافية، تعكس رؤية شاملة عن الترحال الرعوي في السهول الفنزويلية.
وسيستمر معرض
"الترحال الرعوي" الذي قدمته سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في الأردن للمعهد، حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يوثق شكلاً من أشكال الرعي يتمثل في التنقل الموسمي الطويل للماشية بين مناطق جغرافية أو مناخية مختلفة على طول طرق هجرة محددة، حيث تتنقل في الربيع والخريف، آلاف الحيوانات في قطعان يقودها الرعاة، وأحياناً على ظهور الخيل وأحياناً أخرى برفقة عائلاتهم، حيث يتبعون دائماً الطرق نفسها، مثل "الكنياداس" في إسبانيا أو "التراتوري" في إيطاليا.
ويمتلك الرعاة معرفة كبيرة بإدارة الأراضي والموارد، وتربية الحيوانات والحرف المتعلقة بإنتاج الغذاء أو المواد المختلفة، مما يعني أن الترحال يعتبر من أكثر أساليب تربية الماشية استدامة وفعالية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أعلنت "الترحال الرعوي"، تراثًا غير مادي للبشرية العام الماضي. -(بترا)
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