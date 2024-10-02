المومني: حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤوليتنا الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شدّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على أنّ موقف الأردن واضح ودائم بأنه لن يكون ساحة للصراع لأي طرف مؤكداً أن حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤوليتنا الأولى.
جاءت تصريحات الوزير لقناة المملكة مساء أمس بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأضاف الدكتور المومني أجزاء من الصواريخ سقطت في مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات حرجة، بينما تم تسجيل 3 إصابات صنفت طبيًا بأنها طفيفة.
وبين المومني أن هناك أضرارًا مادية وقعت نتيجة لهذه الحادثة، وعمليات حصر الأضرار جارية حاليًا.
وأوضح الوزير أن البيانات بشأن الحادثة تم نشرها أولاً بأول من قبل القوات المسلحة الاردنية ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وهيئة الطيران المدني.
وأشار الوزير إلى أن الشعب الأردني يتمتع بأعلى درجات الوعي في التعامل مع مثل هذه الأزمات، مؤكدًا أهمية توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة لضمان السلامة العامة.
وشدد على أهمية عدم تداول الشائعات من مصادر مجهولة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق حالة من القلق بينهما داعيًا الجميع للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الوعي الوطني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أهمية الالتفاف حول مؤسسات الدولة وتقديم الدعم لها في هذه الظروف الدقيقة.
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