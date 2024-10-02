الدفاع المدني يخمد حريق محل ومستودع لمواد بناء في عمان
التاريخ
10/2/2024 2:49:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام بان طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع شرق عمان والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل محل وهنجر تابع له يحتوي على مواد بناء ومواد نفطية بمنطقة الجويدة .
واضاف بان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (٢٠٠) م والسيطره عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.
وافاد بانه لم ينتج عن الحريق اصابات بالأرواح ؛ كما سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .
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