Wednesday, 02 October 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع المدني يخمد حريق محل ومستودع لمواد بناء في عمان

10/2/2024 2:49:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام بان طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع شرق عمان والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل محل وهنجر تابع له يحتوي على مواد بناء ومواد نفطية بمنطقة الجويدة .

واضاف بان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (٢٠٠) م والسيطره عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.

وافاد بانه لم ينتج عن الحريق اصابات بالأرواح ؛ كما سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .

MENAFN02102024000072011014ID1108740571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث