مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق محمد ارسلان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة أرسلان بوفاة النائب الأسبق محمد طه أرسلان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة أرسلان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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