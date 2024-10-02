الأميرة سمية ترعى تخريج الفوج الثلاثين من طلبة الأميرة سمية للتكنولوجيا

MENAFN - Alghad Newspaper)وافتتحت سموها كلمتها بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة هاشم، معبرة سموها عن مشاعر التضامن معهم وهم الذين قدموا دروسًا ملهمة في الصبر والتضحية.وهنأت سموها الطلبة الخريجين وذويهم في الحفل الختامي المخصص لطلبة كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي وللطلبة الأوائل على التخصصات في مرحلة البكالوريوس .وكرمت سموها الطلبة الخريجين الفائزين بالمسابقات العالمية ، مشيدةً بتميز طلبة " الفوج الثلاثون" باعتبارهم كوكبة جديدة تسهم في رفعة الوطن. ورعت سموها تخريج طلبة الجامعة على مدار خمسة أيام، كان لكل كلية يوم مخصص وبرنامج خاص بها. بدءًا من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، وانتهاءً بكلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي.وحثت سموها الطلبة الخريجين على مواجهة التحديات والفرص التي تشكل المستقبل لهم، معربة سموها عن اعتزازها بطلبة وخريجي الجامعة الذين تميزوا على كافة المستويات في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وتكنولوجيا الأعمال.كما أشادت سموها بالرعيل الأول من موظفي الجامعة ومساهماتهم الاستثنائية، معبرةً عن تقديرها لتفانيهم في خدمة الجامعة منذ بداية تأسيسها. وفي لفتة تكريمية، استذكرت سموها المرحوم المهندس رجا سماوي، الذي ترك بصمة لا تُمحى في مدينة الحسن العلمية، والتي أسهمت جهوده المخلصة في بناء وتشييد العديد من المباني الأساسية في الجامعة ومؤسسات أخرى داخل المدينة العلمية. مخلّفاً إرثاً يستمر في إلهام الابتكار والتعلم. وستبقى روحه المتسمة بالتفاني والتميز حاضرة في ذاكرة الجامعة.ومن جانبها، قالت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان ابو الهيجاء: على مدى أربعة عقود من التميز وضعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا نصب عينيها تقديم تعليم عالي الجودة، موجه نحو التكنولوجيا والابتكار، حيث شهدت الجامعة تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية وبرامجها وخططها الأكاديمية، وشراكاتها الدولية، ومرافقها البحثية حتى غدت الجامعة أيقونة للتعليم العالي الأردني ونافذته نحو كل جديد ومقياس التقدم والابداع للآخرين.واستذكرت الدكتورة أبو الهيجاء قائلة: اليوم، ونحن نقف على أعتاب المستقبل، نستذكر بكل فخر تلك الرحلة الغنية بالإنجازات، مستمدين منها القوة والعزم لمواصلة التميز. و هذا الانجاز كان وسيبقى مقروناً بالتطور المستمر بدعم متواصل من سيدتي صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة وتوجيهاتها، فرؤية سموها نبراسا ودليلاً للجامعة نحو التميز والعالمية.وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء، إن من أهم مقاييس النجاح التي نعتد بها هي نسبة توظيف الخريجين، حيث تعد الجامعة الأولى على مستوى الأردن في نسبة توظيف خريجيها، إذ وصلت النسبة إلى 95%. كما حصلت الجامعة على 3.8 من أصل 4 نقاط في برنامج قياس قابلية توظيف خريجي الجامعات الأردنية الذي أجرته مؤسسة التمويل الدولية IFC.وخاطبت الدكتورة أبو الهيجاء الطلبة الخريجين قائلة: تذكروا دوماً أن الجامعة هي بيتكم الثاني، فعودوا إليها و زوروها مدراء لمؤسسات أو مؤسسين لشركات أو مستشارين لمنظمات كمن سبقوكم بفخر من خريجي الجامعة.وفي كلمة الخريجين شكرت الطالبة ديما نعيمي تخصص ماجستير تحليل الاعمال، صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنتَ الحسن المعظمة، قائلة: لسموها مني ومن زملائي أقصى درجات الشكر والامتنان التي لولا جهودُها وحكمَتُها، لما كانت جامعتنا، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بهذا التألق، جامعةُ الريادة والفخر والتمَيُّز. والشكر موصول لأساتذتنا الأفاضل وجميع العاملين في جامعتنا الحبيبة على سعة صدركم وسعة علمكم فلقد كانت أضواءً على طريق هذه الرحلة". مضيفة : "اليوم نكتب سطراً أردنياً جديداً في الوفاء والعطاء ...نواجه الدنيا كلها باصرارنا وعلمنا."وفي كلمة الطلبة الوافدين، تحدثت الطالبة دانية أبو الحسن تخصص هندسة الاتصالات: لقد جئت من ليبيا حاملة طموحات كبيرة وآمال واسعة لتحقيق التفوق والنجاح في مجال هندسة الاتصالات. ورغم القلق الذي شعرت به في البداية من تجربة الاغتراب، إلا أن دعم الجامعة والزملاء كان له الدور الأكبر في تجاوز تلك المخاوف. تقول: "تجربتي هنا لم تكن مجرد رحلة دراسية، بل كانت رحلة حياة ورغم اختلاف الجنسيات والثقافات، كنا كالعائلة الواحدة."

وأعربت الطالبة أبو الحسن ، عن فخرها بالعودة إلى وطنها مسلحة بالعلم والمعرفة التي اكتسبتها، مؤمنة بأن هذا الاختيار كان الأنسب. مضيفة: نحن الطلبة الوافدون رغم اختلافاتنا اجتمعنا هنا بهدف مشترك وطموحات متشابهة، وتعلمنا أن العزيمة هي ما يقرب المسافات، وليست الكيلومترات، شاكرة الجامعة وكل من ساهم في دعم الطلبة الوافدين واحتضن هذا التنوع الثقافي.



وشهد حفل التخريج، تكريم صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية للطلبة المتميزين. حيث تم تكريم الطالبة زين الشريدة، الأولى على الجامعة في تخصص المحاسبة، و أوائل التخصصات. وكرمت سموها الطالبة ساندي يعقوب ميكيل من تخصص هندسة القدرة والطاقة الكهربائية لحصولها على جائزة الأميرة سمية بنت الحسن للطالب المتميز، الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات العالمية.



وخلال الحفل، كرمت سموها معالي المهندس سامي سميرات تقديرًا لجهوده المتواصلة على مدار 15 عامًا في خدمة الجامعة بإخلاص وتفانٍ منذ عام 2009 كعضو في مجلس أمناء الجامعة، وهنأته بمناسبة تعيينه وزيرًا للاقتصاد الرقمي والريادة، مشيدة بدوره الهام في دعم مسيرة التكنولوجيا والابتكار في المملكة.



وكرمت سموها طبيب العيادة في الجامعة الدكتور مراد الجلاد، وموظف الأمن سالم العنزي لانتهاء خدماتهما في الجامعة وبلوغهما السن القانونية.



كما سلمت سموها شهادة التخرج لذوي المرحوم الطالب عريب السهلي، الذي تخرج بدرجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات عام 2018، وأكمل مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في علم البيانات لعام 2024 قبل وفاته بشهر.