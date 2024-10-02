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رئيس الوزراء يزور 7 مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشَّماليَّة

10/2/2024 2:49:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رئيس الوزراء يواصل جولاته الأسبوعيَّة غير المُعلنة إلى مناطق المملكة بزيارة مرافق تعليميَّة وصحيَّة ومشاريع زراعيَّة وإنتاجيَّة في المفرق.
رئيس الوزراء يشيد بجهود مؤسسات حكومية تعليمية وصحية وبحرص العاملين فيها على تقديم الخدمات بكفاءة وإخلاص.
رئيس الوزراء يؤكّد دعم الحكومة للمشاريع الإنتاجيَّة الزّراعيَّة والصّناعيَّة التي تعزّز الفرص الاقتصاديَّة والتَّشغيليَّة.

واصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، جولاته الأسبوعيَّة غير المُعلنة إلى مناطق المملكة، بزيارة مرافق تعليميَّة وصحيَّة، ومشاريع زراعيَّة وإنتاجيَّة في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشماليَّة بمحافظة المفرق.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لجهود مؤسسات حكومية تعليمية وصحية وللعاملين فيها لحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين بكفاءة وإخلاص.
واستهلَّ رئيس الوزراء، جولته الميدانيَّة من منطقة بلعما، حيث تفقّد مدرسة الفيصليَّة الأساسيَّة المختلطة التي بُنيت بتبرُّع من إحدى المحسنات في المنطقة.
وأشاد حسَّان بهذه الجهود النَّبيلة التي تشكّل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤوليَّة المجتمعيَّة، مؤكّداً أهميَّتها في إسناد الجهود الرسميَّة في توفير فرص تعليميَّة مناسبة للطَّلبة والطَّالبات، ودعم الحكومة لتوسعة المدرسة وتحسين مرافقها، بعد أن استمع عن واقع المدرسة واحتياجاتها.
وفي منطقة رحاب، استمع رئيس الوزراء لعدد من المراجعين للمركز الصحي الشامل هناك، الذين أشادوا بمستوى الخدمات والتَّجهيزات التي يقدّمها المركز، الذي يخدم قضاء رحاب وعدداً من المناطق التَّابعة له غربي محافظة المفرق.
كما استمع من القائمين على المركز عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التَّمريضيَّة والمعدَّات اللازمة لتعزيز مستوى الخدمات الطبيَّة التي يقدّمها.
وأثنى حسان، خلال تفقُّده لمستشفى البادية الشَّماليَّة في منطقة الصَّالحيَّة على جهود الكوادر العاملة في المستشفى ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك بعد أن جال في عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى ملاحظات المراجعين.
وفي منطقة سما السَّرحان، حيث تقام مجموعة من المشاريع الزراعيَّة النموذجيَّة التي تعتمد على الحصاد المائي، وتوفّر فرص عمل لـ48 أسرة من المنطقة، أكَّد رئيس الوزراء دعم الحكومة لهذه المشاريع النوعيَّة التي تنسجم مع سعي المملكة لتعزيز الأمن الغذائي والتوسُّع في الإنتاج الزّراعي.
واستمع حسَّان من القائمين على المشاريع والمستفيدين منها حول تجاربهم ومجالات التَّطوير الممكنة لها، بما يضمن استدامة مشاريعهم والتوسُّع فيها وزيادة الفرص الاقتصاديَّة والتشغيليَّة التي توفّرها.
وأكَّد في هذا الصَّدد، أنَّ الحكومة ستعمل على اتّخاذ ما يلزم لضمان استدامة مثل هذه المشاريع وتوسيعها وتطوير قدرات العاملين فيها، بما في ذلك دراسة إنشاء جمعيَّة تعاونيَّة لها.
وفي قضاء صبحا، التقى رئيس الوزراء مجموعة من المزارعين المنتجين للفواكه، وتغطّي منتجاتهم نسبة كبيرة من إنتاج المملكة من الفواكه التي يتم توريدها إلى السُّوق المحليَّة.
وأعرب حسَّان عن تقدير الحكومة لجهود المستثمرين في هذه المشاريع وعزم الحكومة على تقديم ما أمكن من تسهيلات لضمان توسُّعها وتطويرها ودعمها لمقترحاتهم، بما في ذلك التعبئة وتصنيف وتبريد منتجاتهم.
بدورهم، أشاد المزارعون بجهود الحكومة ممثَّلة بوزارة الزّراعة في متابعة شؤونهم وتوفير ما أمكن من تسهيلات لضمان المحافظة على إنتاجهم الزّراعي ودعمه والتوسُّع فيه.
وفي مغيّر السَّرحان، زار رئيس الوزراء أحد الفروع لمصانع شركة "حرفة الإبرة" المتخصّصة في صناعة الألبسة التَّصديريَّة، والذي أنشئ بشراكة بين بلديَّة مغيّر السَّرحان والشَّركة، ويشكّل أحد الاستثمارات النَّاجحة في المنطقة، حيثُ يوفّر 287 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة.
وأكَّد رئيس الوزراء، بعد أن استمع إلى القائمين على المصنع، تقديم الحكومة للتَّسهيلات الممكنة من أجل دعم خطط توسعة المصنع بما يسهم في توفير المزيد من فرص التَّشغيل لأبناء المنطقة وبناتها.
كما زار رئيس الوزراء جمعيَّة سيّدات الرَّابية في منطقة الزَّعتري التي توفّر فرص عمل لسيّدات المنطقة في مجالات صناعة الألبسة والخياطة وغيرها من الحرف، مؤكّداً أهميَّة التوسُّع في الفرص التَّشغيليَّة التي توفّرها الجمعيَّة ودعم الحكومة للجمعيَّات والقطاع النّسائي لتوفير فرص الدَّخل.
ورافق رئيس الوزراء خلال جولاته وزيرا الإدارة المحليَّة، والزّراعة، ومحافظ المفرق.
--(بترا)

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