رئيس الوزراء يزور 7 مواقع في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشَّماليَّة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رئيس الوزراء يواصل جولاته الأسبوعيَّة غير المُعلنة إلى مناطق المملكة بزيارة مرافق تعليميَّة وصحيَّة ومشاريع زراعيَّة وإنتاجيَّة في المفرق.
رئيس الوزراء يشيد بجهود مؤسسات حكومية تعليمية وصحية وبحرص العاملين فيها على تقديم الخدمات بكفاءة وإخلاص.
رئيس الوزراء يؤكّد دعم الحكومة للمشاريع الإنتاجيَّة الزّراعيَّة والصّناعيَّة التي تعزّز الفرص الاقتصاديَّة والتَّشغيليَّة.
واصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأربعاء، جولاته الأسبوعيَّة غير المُعلنة إلى مناطق المملكة، بزيارة مرافق تعليميَّة وصحيَّة، ومشاريع زراعيَّة وإنتاجيَّة في مناطق بلعما ورحاب والبادية الشماليَّة بمحافظة المفرق.
وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لجهود مؤسسات حكومية تعليمية وصحية وللعاملين فيها لحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين بكفاءة وإخلاص.
واستهلَّ رئيس الوزراء، جولته الميدانيَّة من منطقة بلعما، حيث تفقّد مدرسة الفيصليَّة الأساسيَّة المختلطة التي بُنيت بتبرُّع من إحدى المحسنات في المنطقة.
وأشاد حسَّان بهذه الجهود النَّبيلة التي تشكّل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤوليَّة المجتمعيَّة، مؤكّداً أهميَّتها في إسناد الجهود الرسميَّة في توفير فرص تعليميَّة مناسبة للطَّلبة والطَّالبات، ودعم الحكومة لتوسعة المدرسة وتحسين مرافقها، بعد أن استمع عن واقع المدرسة واحتياجاتها.
وفي منطقة رحاب، استمع رئيس الوزراء لعدد من المراجعين للمركز الصحي الشامل هناك، الذين أشادوا بمستوى الخدمات والتَّجهيزات التي يقدّمها المركز، الذي يخدم قضاء رحاب وعدداً من المناطق التَّابعة له غربي محافظة المفرق.
كما استمع من القائمين على المركز عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التَّمريضيَّة والمعدَّات اللازمة لتعزيز مستوى الخدمات الطبيَّة التي يقدّمها.
وأثنى حسان، خلال تفقُّده لمستشفى البادية الشَّماليَّة في منطقة الصَّالحيَّة على جهود الكوادر العاملة في المستشفى ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك بعد أن جال في عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى ملاحظات المراجعين.
وفي منطقة سما السَّرحان، حيث تقام مجموعة من المشاريع الزراعيَّة النموذجيَّة التي تعتمد على الحصاد المائي، وتوفّر فرص عمل لـ48 أسرة من المنطقة، أكَّد رئيس الوزراء دعم الحكومة لهذه المشاريع النوعيَّة التي تنسجم مع سعي المملكة لتعزيز الأمن الغذائي والتوسُّع في الإنتاج الزّراعي.
واستمع حسَّان من القائمين على المشاريع والمستفيدين منها حول تجاربهم ومجالات التَّطوير الممكنة لها، بما يضمن استدامة مشاريعهم والتوسُّع فيها وزيادة الفرص الاقتصاديَّة والتشغيليَّة التي توفّرها.
وأكَّد في هذا الصَّدد، أنَّ الحكومة ستعمل على اتّخاذ ما يلزم لضمان استدامة مثل هذه المشاريع وتوسيعها وتطوير قدرات العاملين فيها، بما في ذلك دراسة إنشاء جمعيَّة تعاونيَّة لها.
وفي قضاء صبحا، التقى رئيس الوزراء مجموعة من المزارعين المنتجين للفواكه، وتغطّي منتجاتهم نسبة كبيرة من إنتاج المملكة من الفواكه التي يتم توريدها إلى السُّوق المحليَّة.
وأعرب حسَّان عن تقدير الحكومة لجهود المستثمرين في هذه المشاريع وعزم الحكومة على تقديم ما أمكن من تسهيلات لضمان توسُّعها وتطويرها ودعمها لمقترحاتهم، بما في ذلك التعبئة وتصنيف وتبريد منتجاتهم.
بدورهم، أشاد المزارعون بجهود الحكومة ممثَّلة بوزارة الزّراعة في متابعة شؤونهم وتوفير ما أمكن من تسهيلات لضمان المحافظة على إنتاجهم الزّراعي ودعمه والتوسُّع فيه.
وفي مغيّر السَّرحان، زار رئيس الوزراء أحد الفروع لمصانع شركة "حرفة الإبرة" المتخصّصة في صناعة الألبسة التَّصديريَّة، والذي أنشئ بشراكة بين بلديَّة مغيّر السَّرحان والشَّركة، ويشكّل أحد الاستثمارات النَّاجحة في المنطقة، حيثُ يوفّر 287 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة.
وأكَّد رئيس الوزراء، بعد أن استمع إلى القائمين على المصنع، تقديم الحكومة للتَّسهيلات الممكنة من أجل دعم خطط توسعة المصنع بما يسهم في توفير المزيد من فرص التَّشغيل لأبناء المنطقة وبناتها.
كما زار رئيس الوزراء جمعيَّة سيّدات الرَّابية في منطقة الزَّعتري التي توفّر فرص عمل لسيّدات المنطقة في مجالات صناعة الألبسة والخياطة وغيرها من الحرف، مؤكّداً أهميَّة التوسُّع في الفرص التَّشغيليَّة التي توفّرها الجمعيَّة ودعم الحكومة للجمعيَّات والقطاع النّسائي لتوفير فرص الدَّخل.
ورافق رئيس الوزراء خلال جولاته وزيرا الإدارة المحليَّة، والزّراعة، ومحافظ المفرق.
--(بترا)
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