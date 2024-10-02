رئيس الأركان يشدد على أهمية ضمان الجاهزية العملياتية في جميع الظروف

MENAFN - Alghad Newspaper) في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرات العسكرية وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.واطلع اللواء الركن الحنيطي على سير الأمور التدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية العملياتية لوحدات المنطقة وتشكيلاتها.









وشدد اللواء الركن الحنيطي خلال زيارته إلى كتيبة الدفاع الجوي/73 الملكية على أهمية الاستمرار بالتدريب والتأهيل لضمان جاهزية القوات المسلحة العملياتية في جميع الظروف التي تمر بها المنطقة.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، مستعرضاً أحدث المعدات والأسلحة والتجهيزات المستخدمة فيها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي سعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الدائم على تحديث الأسلحة والمعدات المستخدمة في الدفاع الجوي الميداني، لتعزيز القدرات الدفاعية وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي العهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الدفاع الجوي في مختلف مواقعهم، لحماية سماء الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.