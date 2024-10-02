إغلاق مطار وإلغاء رحلات في اليابان بعد انفجار قنبلة .. لهذا السبب!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أُغلق مطار ميازاكي الإقليمي في جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، بعد انفجار قنبلة أميركية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية قرب المدرج، مما أدى إلى إلغاء نحو 87 رحلة.
ووقع الانفجار في مطار ميازاكي وأسفر عن تشكل حفرة بعمق متر واحد وعرض سبعة أمتار في منطقة التاكسي المجاورة للمدرج، بحسب مسؤول في وزارة النقل اليابانية.
وأكدت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن الانفجار ناتج عن قنبلة كانت مدفونة تحت الأرض، ويُرجح أن تعود إلى غارة جوية خلال الحرب.
ولم تسجل أي إصابات، لكن لقطات كاميرا مباشرة أظهرت أن طائرة كانت على وشك الإقلاع قبل الانفجار بدقيقتين.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إصلاح المدرج بحلول صباح الخميس، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية.
وشملت الرحلات الملغاة طائرات تابعة لشركتي JAL وANA، وكانت تربط مطار ميازاكي بمدن مثل طوكيو وأوساكا وفوكوكا. الجدير بالذكر أن المطار كان قاعدة بحرية يابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وانطلقت منه مئات الطائرات الحربية "الكاميكازي" في مهماتها الأخيرة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 79 عامًا على انتهاء الحرب، لا تزال القنابل غير المنفجرة تُكتشف في اليابان بانتظام. وخلال السنة المالية 2023، تم التخلص من أكثر من 2,300 قنبلة بوزن إجمالي بلغ 37.5 طن، بحسب رويترز.
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