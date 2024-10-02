إغلاق مطار وإلغاء رحلات في اليابان بعد انفجار قنبلة .. لهذا السبب!



ووقع الانفجار في مطار ميازاكي وأسفر عن تشكل حفرة بعمق متر واحد وعرض سبعة أمتار في منطقة التاكسي المجاورة للمدرج، بحسب مسؤول في وزارة النقل اليابانية.

وأكدت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن الانفجار ناتج عن قنبلة كانت مدفونة تحت الأرض، ويُرجح أن تعود إلى غارة جوية خلال الحرب.



ولم تسجل أي إصابات، لكن لقطات كاميرا مباشرة أظهرت أن طائرة كانت على وشك الإقلاع قبل الانفجار بدقيقتين.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إصلاح المدرج بحلول صباح الخميس، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية.



وشملت الرحلات الملغاة طائرات تابعة لشركتي JAL وANA، وكانت تربط مطار ميازاكي بمدن مثل طوكيو وأوساكا وفوكوكا. الجدير بالذكر أن المطار كان قاعدة بحرية يابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وانطلقت منه مئات الطائرات الحربية "الكاميكازي" في مهماتها الأخيرة.



وعلى الرغم من مرور أكثر من 79 عامًا على انتهاء الحرب، لا تزال القنابل غير المنفجرة تُكتشف في اليابان بانتظام. وخلال السنة المالية 2023، تم التخلص من أكثر من 2,300 قنبلة بوزن إجمالي بلغ 37.5 طن، بحسب رويترز.