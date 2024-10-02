إيران تكشف عن الصاروخ المستخدم في الهجوم على إسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper)وصاروخ فاتح 1 هو أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت. فهو قادر على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 15 مرة. يُعتقد أن هذا الصاروخ قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو كيميائية أو تقليدية، مما يزيد من قدرته التدميرية. ويُعَد صاروخاً موجهاً بدقة على مرحلتين يعمل بالوقود الصلب.

ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. أُعْلِنّ رسمياً عن هذا الصاروخ في يوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، والذي يُعَد أحدث إنجاز استراتيجي للقوة (الجو_فضائية) التابعة للحرس الثوري الإيراني.



يبلغ مدى صاروخ فتاح الفرط صوتي 1400 كيلومتر. والرأس الحربي لهذا الصاروخ يحتوي على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب. وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات. وهو قادر على أن يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية، ويستهدف منظومات الدفاع الصاروخي ، ويمثل قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ الإيرانية.

ويعتبر هذا النوع من الصواريخ من أحدث الأسلحة والمعدات التي تنتجها وتستخدمها دول مثل أميركا وروسيا والصين اليوم. إن سرعة هذا الصاروخ الفرط صوتي هي 13 إلى 15 ماخ، حيث من الصعب جداً مواجهة صاروخ بهذه السرعة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تدميره بأي صاروخ بسبب حركته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات.

ويتمتع هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جداً وقدرة ممتازة على المناورة بالإضافة إلى القدرة على التخفي والعبور من أنظمة الرادار.

ويمكن للصواريخ الفرط صوتية أن تطير بسرعة تصل إلى خمس أضعاف سرعة الصوت على الأقل، ضمن مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن صاروخ فتاح الإيراني "يمكنه تجاوز أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الأكثر تقدماً للولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك القبة الحديدية الإسرائيلية".



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن انه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، وفقًا لوكالة "مهر".



وقدّر الجيش الإسرائيلي بشكل أوّلي، أن إيران أطلقت حوالي 180 صاروخًا. وكالات

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