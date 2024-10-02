3 أهداف إيرانية محتملة.. تقديرات بهجوم صاروخي إسرائيلي خلال أيام



و"ردا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان"، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما صفارات الإنذار تدوي بكامل البلاد.



وأعلنت إسرائيل أنها سترد على الهجوم الإيراني، ولكن دون تحديد وقت ولا طبيعة الرد.



وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الثلاثاء: "هجوم إيران هو تصعيد خطير وستكون هناك عواقب".



وتابع في مؤتمر صحفي: "خطط عملنا جاهزة. وسنقرر كيف ومتى وأين نرد، وفقا لتعليمات الحكومة".



بينما ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، الأربعاء، أنه "من المتوقع أن تهاجم إسرائيل خلال أيام مواقع استراتيجية في إيران".



ونقل عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم أن "أحد أهداف مثل هذا الهجوم قد يكون منشآت النفط".



واستطرد أن "إسرائيل ربما تنفذ أيضا اغتيالات لكبار المسؤولين الإيرانيين دون تحمل المسؤولية أو تدمر أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وخاصة تلك التي تحمي منشآتها النووية".



و"قد يتم تنفيذ الهجوم الإسرائيلي بغارات جوية تشنها طائرات مقاتلة، بالإضافة إلى عمليات سرية كتلك التي قتلت هنية في طهران قبل شهرين".



وعقب الرد الانتقامي الإيراني، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الثلاثاء اجتمعا استمر عدة ساعات.



وقال "مسؤولان إسرائيليان رفيعان إن الاجتماع انتهى إلى أنه سيكون هناك رد عسكري إسرائيلي كبير ضد إيران، ولكن دون قرار واضح بشأن ماهية الرد"، وفق الموقع.



ونقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن "أحد أسباب عدم اتخاذ قرار في اجتماع مجلس الوزراء هو أن مكتب رئيس الوزراء أراد عقد جولة تنسيق مع الإدارة الأمريكية".



وأردف: "في حين أن إسرائيل سترد بشكل مستقل على الهجوم الإيراني، فإنها تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة بسبب الآثار الاستراتيجية للوضع".



كما أن "ضربة إيرانية أخرى ردا على الرد الإسرائيلي ستتطلب تعاونا دفاعيا مع القيادة المركزية الأمريكية، وربما تتطلب ذخائر إضافية للقوات الجوية وربما أشكالا أخرى من الدعم العملياتي الأمريكي"، وفق مسؤول إسرائيلي آخر.



وأكدت طهران، الثلاثاء، أن ردها على إسرائيل "مشروع وقانوني"، وتوعدتها بـ"مزيد من الهجمات المدمرة"، في حال هاجمت مواقع إيرانية.



وتتصاعد في المنطقة نذر حرب إقليمية واسعة؛ جراء إصرار إسرائيل على استمرار حربها على قطاع غزة وعدوانها على لبنان، بالإضافة غارات تنشها من حين إلى آخر على سوريا واليمن.



ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في كل من فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.-(وكالات)