إسرائيل تنفي اختطاف سفيرها ومرافقيه في قبرص



وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.



وفي وقت لاحق خرج السفير أورن أونليك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" أكد فيه عدم صحة الخبر، وقال "أسمع أن بعض الأخبار الكاذبة تنتشر عني.

أؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسالة نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة".