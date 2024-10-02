إسرائيل تنفي اختطاف سفيرها ومرافقيه في قبرص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اختطاف السفير الإسرائيلي ومرافقيه في قبرص، بعد أنباء عن انقطاع الاتصال بهم منذ ساعات.
وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم اختطاف السفير الاسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه عند الساحل وانقطاع الاتصال بهما منذ ساعات عدة واقتيادهم لجهة مجهولة.
وفي وقت لاحق خرج السفير أورن أونليك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" أكد فيه عدم صحة الخبر، وقال "أسمع أن بعض الأخبار الكاذبة تنتشر عني.
أؤكد لكم أنني بخير، يبدو أن شخصا ما توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسالة نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة".
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