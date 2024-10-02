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حزب الله: أوقعنا إصابات في جنود إسرائيليين متسللين لبلدة مارون الراس

10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء أنه يخوض اشتباكات مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين تسللوا إلى مارون الرأس، وأنه استهدف تجمعات تابعة لجنود الجيش في مستوطنات إسرائيلية.
وأضاف "أوقعنا فيهم إصابات والاشتباكات مستمرة".

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية
1. عند الساعة 7:15 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.
2. عند الساعة 7:20 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
3. عند الساعة 7:15 قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.‏
4. عند الساعة 7:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
5. عند الساعة 9:20 ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.‏
6. عند الساعة 9:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.
7. عند الساعة 9:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.
8. عند الساعة 10:10 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة.
9. عند الساعة 11:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.
10. يخوض مجاهدو المقاومة اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة.

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