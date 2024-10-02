حزب الله: أوقعنا إصابات في جنود إسرائيليين متسللين لبلدة مارون الراس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء أنه يخوض اشتباكات مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين تسللوا إلى مارون الرأس، وأنه استهدف تجمعات تابعة لجنود الجيش في مستوطنات إسرائيلية.
وأضاف "أوقعنا فيهم إصابات والاشتباكات مستمرة".
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية
1. عند الساعة 7:15 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.
2. عند الساعة 7:20 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
3. عند الساعة 7:15 قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.
4. عند الساعة 7:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.
5. عند الساعة 9:20 ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.
6. عند الساعة 9:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.
7. عند الساعة 9:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.
8. عند الساعة 10:10 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة.
9. عند الساعة 11:30 تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.
10. يخوض مجاهدو المقاومة اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة.
MENAFN02102024000072011014ID1108740553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.