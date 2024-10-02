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الاحتلال يمنع أمين عام الأمم المتحدة من دخول الكيان

10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتي قرر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" في الكيان.

وقالت الخارجية في بيان: "قرر وزير الخارجية إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".


وأضفت: "سيذكر غوتيريس باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".

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