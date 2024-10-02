الاحتلال يمنع أمين عام الأمم المتحدة من دخول الكيان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتي قرر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" في الكيان.
وقالت الخارجية في بيان: "قرر وزير الخارجية إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة".
وأضفت: "سيذكر غوتيريس باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".
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