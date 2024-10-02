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كمين حزب الله.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 بينهم 5 ضباط

10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 8 من ضباطه وجنوده في معارك جنوب لبنان مع حزب الله.

وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل قائد وحدة إيغوز الخاصة النقيب ايتان اوستر خلال المعارك في لبنان.

وجميع القتلى من وحدة إيغوز الخاصة، بينهم 3 ضباط برتبة رائد وضابطان برتبة نقيب.

وجرح في كمين حزب الله أيضا 7 جنود آخرين بينهم اثنان بحال الخطر الشديد.

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