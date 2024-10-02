كمين حزب الله.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 8 بينهم 5 ضباط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 8 من ضباطه وجنوده في معارك جنوب لبنان مع حزب الله.
وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق مقتل قائد وحدة إيغوز الخاصة النقيب ايتان اوستر خلال المعارك في لبنان.
وجميع القتلى من وحدة إيغوز الخاصة، بينهم 3 ضباط برتبة رائد وضابطان برتبة نقيب.
وجرح في كمين حزب الله أيضا 7 جنود آخرين بينهم اثنان بحال الخطر الشديد.
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